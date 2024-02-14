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Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК познакомили гостей выставки «Россия» с профессией металлурга

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК познакомили гостей выставки «Россия» на ВДНХ с профессией металлурга, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК познакомили гостей выставки «Россия» с профессией металлурга
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Делегация ЕВРАЗ ЗСМК выступила на съезде крупных работодателей в Москве. На стендах международной выставки «Россия» на ВДНХ комбинат представил трансформацию технологий и профессий металлургического предприятия», — говорится в сообщении.

Представители ЕВРАЗ ЗСМК подготовили мультижанровый перформанс об истории и развитии кузнецкого металла, Новокузнецка, достижениях комбината. На языке творчества сибиряки рассказали о людях самой востребованной профессии в регионе — о металлургах — и об их вкладе в экономику страны. Посетил перформанс и министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Во время театрализованного представления новокузнечане устроили показ современной рабочей одежды доменщиков, сталеваров, прокатчиков и сварщиков, изобразили, как будут выглядеть металлурги будущего.

ЕВРАЗ ЗСМК активно внедряет цифровые технологии, которые приносят экономический эффект, предотвращают простои, повышают производительность и облегчают работу металлургов. Особое внимание на комбинате уделяют безопасности и трансформации рабочих мест: уходу от тяжелого и травмоопасного труда, автоматизации процессов. В перспективе умные системы будут не только подсказывать, но и управлять, а человек — контролировать действия.

Сотрудники базового образовательного учреждения ЕВРАЗ ЗСМК — Кузнецкого индустриального техникума — представили на выставке образовательные методики с использованием VR-технологий.

Также делегация из Новокузнецка провела для зрителей занимательный квиз. Москвичи и гости столицы узнали, что памятник «Покорителям космоса» сделан из кузнецкого металла, а сибирские рельсы впервые были уложены в Московском метрополитене в 1934 году. За правильные ответы на вопросы участникам викторины подарили сувенирную продукцию ЕВРАЗа.

«Презентация ЕВРАЗа о металлургии Кузбасса вызвала живой интерес у зрителей. Многие отметили, что такое яркое выступление на форуме они увидели впервые. Мы развеяли стереотипы и показали, что современная металлургия далека от тяжелого ручного труда. ЕВРАЗ реализует программы для студентов и школьников, которые поднимают престиж рабочих профессий, делают привлекательной и значимой профессию инженера. На площадке ВДНХ наши творческие коллективы показали эту эволюцию металлургии. Важно, что в партнерстве с нами были и образовательные учреждения, демонстрирующие VR технологии обучения», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.
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