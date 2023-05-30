На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала 62-я научно-техническая конференция для молодых специалистов «Путь к новым технологиям»

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК начала работу 62-я научно-техническая конференция «Путь к новым технологиям». Мероприятие позволит выявить перспективных молодых сотрудников и вовлечь их в решение задач предприятия, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.В конференции принимают участие более 90 человек — молодые сотрудники комбината, а также студенты базовых образовательных учреждений ЕВРАЗ ЗСМК — Сибирского государственного индустриального университета и Кузнецкого индустриального техникума.Конференция будет проходить в два этапа. В первом туре команды должны будут разработать идеи по охране труда и промышленной безопасности. На втором этапе к специалистам комбината присоединятся студенты, чтобы разработать актуальные для предприятия проекты. Три команды-победительницы получат денежное вознаграждение и отправятся представлять свои разработки руководству компании в Сколково. Лучшие идеи внедрят в производство.«Многие руководители комбината, будучи молодыми специалистами, тоже участвовали в научно-технических конференциях. Такие мероприятия дают шанс участникам поверить в себя, сотрудники приобретают опыт работы в команде, совершенствуют коммуникационные навыки, изучают лучшие практики, основы экономики. Победители стажируются в разных службах комбината. Мы активно привлекаем к участию в конференции студентов базовых образовательных учреждений, чтобы развивать систему преемственности, показать, какие возможности дает предприятие начинающим сотрудникам», — рассказал начальник управления планирования и развития персонала дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Алексей Домнышев.Отметим, что на ЕВРАЗ ЗСМК уделяют большое внимание разностороннему развитию молодых специалистов. Ежегодно металлурги участвуют в корпоративных и всероссийских чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства. Работники комбината неоднократно становились победителями международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек», показывали достойные результаты на отраслевом чемпионате профмастерства AtomSkills.