УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:05

На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала 62-я научно-техническая конференция для молодых специалистов «Путь к новым технологиям»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК начала работу 62-я научно-техническая конференция «Путь к новым технологиям». Мероприятие позволит выявить перспективных молодых сотрудников и вовлечь их в решение задач предприятия, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала 62-я научно-техническая конференция для молодых специалистов «Путь к новым технологиям»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В конференции принимают участие более 90 человек — молодые сотрудники комбината, а также студенты базовых образовательных учреждений ЕВРАЗ ЗСМК — Сибирского государственного индустриального университета и Кузнецкого индустриального техникума.

Конференция будет проходить в два этапа. В первом туре команды должны будут разработать идеи по охране труда и промышленной безопасности. На втором этапе к специалистам комбината присоединятся студенты, чтобы разработать актуальные для предприятия проекты. Три команды-победительницы получат денежное вознаграждение и отправятся представлять свои разработки руководству компании в Сколково. Лучшие идеи внедрят в производство.

«Многие руководители комбината, будучи молодыми специалистами, тоже участвовали в научно-технических конференциях. Такие мероприятия дают шанс участникам поверить в себя, сотрудники приобретают опыт работы в команде, совершенствуют коммуникационные навыки, изучают лучшие практики, основы экономики. Победители стажируются в разных службах комбината. Мы активно привлекаем к участию в конференции студентов базовых образовательных учреждений, чтобы развивать систему преемственности, показать, какие возможности дает предприятие начинающим сотрудникам», — рассказал начальник управления планирования и развития персонала дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Алексей Домнышев.

Отметим, что на ЕВРАЗ ЗСМК уделяют большое внимание разностороннему развитию молодых специалистов. Ежегодно металлурги участвуют в корпоративных и всероссийских чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства. Работники комбината неоднократно становились победителями международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек», показывали достойные результаты на отраслевом чемпионате профмастерства AtomSkills.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.05.2023 Горняки и металлурги уральских предприятий ЕВРАЗа стали призерами VII корпоративного чемпионата профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также учащиеся образовательных учреждений Нижнего ...

22.05.2023 На ЕВРАЗ ЗСМК завершился VII корпоративный чемпионат профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. На ЕВРАЗ ЗСМК с 10 по 19 мая прошел корпоративный чемпионат профессионального ...

15.05.2023 116 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в корпоративном чемпионате профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Новокузнецке готовится стартовать VII корпоративный чемпионат профессионального ...

21.07.2020 ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» отраслевого конкурса социальной эффективности

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» XVII отраслевого конкурса ...

02.03.2020 Литейный цех ЕВРАЗ ЗСМК с момента запуска произвел 4 млн тонн продукции

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2020. В литейном цехе ЕВРАЗ ЗСМК произвели 4-миллионную тонну литья, сообщает региональный ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города12.03.2024Тест-драйв квартиры12.03.2024Комфорт и свобода движений: основа физического развития
Архив новостей
Апрель 2024 (234)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18