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ЕВРАЗ подарил студентам Урала и Сибири поездку на учебу в РАНХиГС

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. При поддержке ЕВРАЗа студенты Урала и Сибири побывали на образовательной сессии в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Обучение проходило в рамках специального трека «Социально-технологическое предпринимательство» Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Он проводится по инициативе ЕВРАЗа, что, по словам специалистов, является уникальной практикой в сфере молодежного социального предпринимательства.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургической компании, трехдневное обучение прошли лучшие представители семи студенческих команд из Нижнетагильского филиала и головного вуза Уральского федерального университета, Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк), Кузнецкого индустриального техникума и Новокузнецкого транспортно-технологического техникума.

«ЕВРАЗ создает доступную площадку для внедрения студентов в проектную деятельность. Спецтрек отличается от основного акселератора тем, что в нем важна разработка технологического аспекта проекта, что для подшефных вузов горно-металлургической компании ближе и интереснее — студенты и кураторы находятся в своей среде. Готовый проект можно и далее развивать, например, принять участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» — отмечает руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко.

ЕВРАЗ подарил студентам Урала и Сибири поездку на учебу в РАНХиГС

На обучении перед участниками выступили опытные предприниматели, работающие в социальном бизнесе, а также юристы и психологи, уточняют в компании. Ребята изучили юридические вопросы, деловой этикет в бизнесе, основы тайм-менеджмента, маркетинговые стратегии в социальном предпринимательстве, научились находить инвестиции и учитывать условия рынка. Для участников прошла деловая игра, где нужно было разработать проект на заданную тему. Также, по словам экспертов, ребята презентовали проекты экспертам и получили рекомендации по их реализации, узнали полезные методики, которые пригодятся им на защите своих проектов в конце марта.

Как отмечают специалисты, участие в специальном треке ЕВРАЗа предполагает разработку проекта для реализации в своем городе. Так, студенты Нижнетагильского технологического института (НТИ УрФУ) разрабатывают игру-приложение по музеям города «Сокровище Деда Музея». Студенты НТГМК — «Туристический бот по Нижнему Тагилу», программу для путешественников. А студенты Сибирского государственного индустриального университета занимаются разработкой игры-лабиринта для детей с когнитивным расстройством.

ЕВРАЗ подарил студентам Урала и Сибири поездку на учебу в РАНХиГС

Напомним, что ЕВРАЗ инициирует проведение специального трека в акселераторе RAISE с 2021 года. Его цель — воспитать в регионах присутствия компании молодых лидеров, способных разрабатывать и реализовывать социально-технологические предпринимательские проекты, направленные на повышение качества жизни местного сообщества и совершенствование способов решения острых социальных проблем.

Кроме того, отмечается, что акселератор RAISE — всероссийская образовательная программа, нацеленная на формирование у студентов надпрофессиональных практических компетенций. Разработанные ими проекты решают социальные проблемы региона и помогают развитию гражданского общества. За все конкурсные сезоны акселератора его участниками стали более 7 тыс. студентов из более чем 85 вузов из всех регионов страны. Уже реализовано более 430 проектов, благополучателями которых стали более 70 тыс. человек.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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