Студенты Нижнетагильского технологического института победили в специальной номинации от ЕВРАЗа на Всероссийском конкурсе социальных инициатив

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Студенты Нижнетагильского технологического института (НТИ, филиал УрФУ) стали победителями в специальной номинации «Социально-технологическое предпринимательство» на Всероссийском конкурсе социальных инициатив RAISE. Специальная номинация была введена по инициативе ЕВРАЗа — это уникальная практика для развития молодежного социального предпринимательства, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Одержавшая победу команда из Нижнего Тагила разработала проект мобильной игры «Сокровища деда Музея», которая знакомит детей и взрослых с достопримечательностями Нижнего Тагила. Второе место в конкурсе заняла еще одна уральская команда из Нижнетагильского горно-металлургического колледжа с проектом «Туристический бот». На третьем — студенты УрФУ из Екатеринбурга с проектом приложения PetsUp для поиска хозяев бездомным животным.
«В этом году команды очень хорошо поработали при подготовке проектов, и их усилия заметны. Ребята показали высокий уровень, возможный «максимум». Рад, что часть проектов уже не на бумаге, а реализуется на деле. Теперь главное — довести проекты до завершения», — отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко.
Всего за приз в специальной номинации боролись восемь команд студентов колледжей и вузов Урала и Сибири.
Команда победителей из НТИ представит проект на суперфинале конкурса в Москве, а летом самые активные участники пройдут образовательную стажировку в одном из регионов России, где изучат опыт развития социального предпринимательства.
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