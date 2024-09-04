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04.09.2024

ЕВРАЗ в рамках программы «Инженерный бакалавриат» выделил СибГИУ на оснащение материально-технической базы грант в 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. ЕВРАЗ вручил Сибирскому государственному индустриальному университету (СибГИУ) грант в размере 16 млн руб. на оснащение материально-технической базы в рамках программы «Инженерный бакалавриат». Средства пойдут на приобретение VR-тренажера «Горновой доменной печи», системы автоматизированного проектирования с 24 лицензиями «Компас-3D» и программного обеспечения для компьютерного моделирования процессов прокатки. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Программа «Инженерный бакалавриат» стартовала в 2023 году. Ее разработали эксперты ЕВРАЗа совместно с СибГИУ. В текущем году в рамках ее реализации в вуз зачислено 100 человек. Для каждого студента компания подготовила приветственный бонус в размере 10 тыс. руб. Пять человек поступили в университет после Академии ЕВРАЗа, им полагается выплата в 20 тыс. руб.

Кроме того, при поддержке компании в 2022 году в СибГИУ открыли центр цифровой металлургии, а в 2023 году на оснащение цифровой лаборатории прокатного производства ЕВРАЗ вручил сертификат на 10 млн руб.

Компания поддерживает и другие базовые учебные заведения в Новокузнецке и Таштаголе. Только за последние пять лет выделено более 90 млн руб. на их развитие. В 2024 году инвестиции составят более 34 млн руб.

Также ЕВРАЗ реализует стипендиальную программу для старшекурсников с 2015 года. Именные и корпоративные пособия выплачиваются дважды в год (в каждом семестре). 30,5 тыс. руб. получают бакалавры СибГИУ, кто учится на «хорошо» и «отлично» и проходит практику с трудоустройством на ЕВРАЗ ЗСМК. Именные выплаты в размере 20,6 тыс. руб. предназначаются лучшим студентам среднего профессионального образования.

В 2022 году Кузнецкий индустриальный техникум и ЕВРАЗ ЗСМК вошли в федеральный проект «Профессионалитет». Его цель — подготовка квалифицированных кадров для металлургической отрасли региона и всей России.

Так, в начале учебного года студенты Кузнецкого индустриального техникума, Кузнецкого металлургического техникума имени Бардина, Новокузнецкого транспортно-технологического техникума получили по 5 тыс. руб., а 630 первоклассникам из семей сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК вручили корпоративные подарки. Также учебные наборы подарили 508 детям, которые пошли в школы, где при поддержке ЕВРАЗа открыты инженерные классы. В Новокузнецке четыре таких учебных заведения, в Прокопьевске — одно.

Директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец сообщил, что компания повышает привлекательность базовых средних специальных и высших учебных заведений для выпускников школ и студентов, предоставляя стипендиальные программы, а также возможности прохождения практики и стажировки с последующим трудоустройством.

«С января 2024 года выпускники базовых учебных заведений, которые трудоустраиваются на комбинат, могут получить компенсацию за аренду жилья. Это предложение распространяется на иногородних специалистов и молодые семьи без собственного жилья. Также ЕВРАЗ ежегодно формирует бюджетные группы для получения высшего образования и компенсирует расходы на платное обучение», — резюмировал А. Уманец.
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