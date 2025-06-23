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ЕВРАЗ ЗСМК направил 13 млн руб на покупку оборудования для СибГИУ

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. ЕВРАЗ ЗСМК направил 13 млн руб. на покупку оборудования для СибГИУ накануне 95-летнего юбилея вуза. Средства пойдут на тренажеры-имитаторы базовых профессий для Центра цифровой металлургии, а также 3D- сканер, 5D-принтер и другие материалы для инжинирингового центра. Об этом сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Сибирь».

ЕВРАЗ ЗСМК направил 13 млн руб на покупку оборудования для СибГИУ

«СибГИУ — это символ преемственности поколений, научных открытий и инноваций, которые на протяжении десятилетий определяют развитие металлургии и промышленности России. Университет стал неотъемлемой частью истории Кузбасса и всей страны, а его выпускники — гордостью металлургических комбинатов ЕВРАЗа. Наше сотрудничество продолжает развиваться: от совместных образовательных программ до создания современных лабораторий и центров цифровой металлургии. Вместе мы создаем новые технологии, готовим блестящих специалистов и строим будущее», — отметил Павел Синяев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь».

ЕВРАЗ ЗСМК направил 13 млн руб на покупку оборудования для СибГИУ

Сотрудничество ЕВРАЗ ЗСМК и СибГИУ продолжается в течение многих лет. С 2020 года в вузе при поддержке компании открыты Центр цифровых компетенций, Центр геоэкологии, Центр цифровой металлургии с несколькими лабораториями. За этот период только на развитие материально-технической базы компания выделила около 80 млн руб.
В 2023 году СибГИУ и ЕВРАЗ открыли совместную образовательную программу «Инженерный бакалавриат», направленную на подготовку студентов к работе на современном производстве.

ЕВРАЗ ЗСМК направил 13 млн руб на покупку оборудования для СибГИУ

Отметим, что Сибирский государственный индустриальный университет в июне 2025 года отметил своё 95-летие. СибГИУ является старейшим вузом Кузбасса. Университет объединяет 10 институтов, Университетский колледж, 25 кафедр. В вузе 10 тыс. обучающихся из 11 стран мира. За годы своего существования вуз подготовил порядка 100 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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