При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в СибГИУ открылся Центр цифровой инженерии

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В проекте «Неделе ЕВРАЗа в СибГИУ» приняли участие более 700 старшеклассников и ...04.09.2024 ЕВРАЗ в рамках программы «Инженерный бакалавриат» выделил СибГИУ на оснащение материально-технической базы грант в 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. ЕВРАЗ вручил Сибирскому государственному индустриальному университету (СибГИУ) грант в ...10.06.2024 Студенты СибГИУ представили оригинальные решения по улучшению рабочих мест сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Студенты 1 курса СибГИУ, проходящие обучение по программе «Инженерный бакалавриат», ...23.11.2023 В СибГИУ при содействии ЕВРАЗа открыли цифровую лабораторию
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. При содействии ЕВРАЗа в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) ...19.01.2023 ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. ЕВРАЗ выделил более 10 млн руб. для того, чтобы в Сибирском государственном ...