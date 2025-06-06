При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в СибГИУ открылся Центр цифровой инженерии

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) открылся Центр цифровой инженерии. Открытие центра — часть программы «Инженерный бакалавриат», направленной на подготовку студентов к реальной работе на современном производстве. ЕВРАЗ ЗСМК за последние четыре года инвестировал в развитие современных лабораторий в вузе 79 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горон-металлургического холдинга.



«Мы гордимся тем, что в 2023 году ЕВРАЗ совместно с СибГИУ запустил уникальную образовательную программу «Инженерный бакалавриат». Наша цель — подготовка высококлассных специалистов нового уровня, способных эффективно решать задачи, стоящие перед комбинатом. Конечно, это невозможно сделать без развития материально-технической базы. ЕВРАЗ ЗСМК практически ежегодно инвестирует в создание современных лабораторий и центров в СибГИУ, это позволяет нашим студентам получать знания и навыки, соответствующие самым высоким стандартам», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.



Центр оснащен передовым оборудованием, включая комплекс для трехмерного лазерного сканирования. Здесь студенты смогут заниматься моделированием деталей и узлов промышленных конструкций, создавать прототипы и улучшать качество изделий. Новый инжиниринговый центр станет важной площадкой для развития практических навыков и проведения научных исследований.



Отметим, что сотрудничество ЕВРАЗ ЗСМК и СибГИУ продолжается в течение многих лет. С 2020 года в вузе при поддержке компании открыты Центр цифровых компетенций, Центр геоэкологии, Центр цифровой металлургии с несколькими лабораториями. В 2024 вуз получил от компании грант в 16,6 млн руб. на пополнение материально-технической базы в рамках программы «Инженерный бакалавриат».