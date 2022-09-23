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ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. ЕВРАЗ выделил более 10 млн руб. для того, чтобы в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) открылся Центр цифровой металлургии. В нем расположены лаборатория виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) и лаборатория моделирования процессов управления металлургического производства, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ

По словам представителей компании, будущие металлурги увидят и разберут на практике процессы выплавки стали в виртуальной реальности и на 3D-атласах, получат первые навыки управления производственными агрегатами на тренажерах. К тому же лаборатория виртуальной и дополненной реальности оснащена современным оборудованием: VR-очками, программным обеспечением, компьютерами, мультимедийной доской. С помощью цифровых технологий студенты познакомятся с действующим оборудованием комбината и разберут специфику его работы. В лаборатории моделирования процессов управления металлургического производства будущие специалисты смогут наблюдать за реальными производственными процессами и участвовать в них. Например, изучить работу машиниста дистрибутора в конвертерном или электросталеплавильном цехах. А затем попробовать самостоятельно выплавить сталь.

ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ

«Знакомство студентов с металлургическим оборудованием и производственными процессами при помощи 3D-моделирования и ИT-технологий, безусловно, повысит уровень компетентности будущих металлургов, а наш комбинат получит уже готовых молодых специалистов», — отметил технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко.

ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ

СибГИУ — это стратегический партнер ЕВРАЗ ЗСМК в сфере образования. ЕВРАЗ активно поддерживает образовательные инициативы и проекты университета, направленные на развитие материально-технической базы вуза и повышение качества подготовки обучающихся. В 2021 году при грантовой поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в университете открыли два центра: цифровых технологий и геоэкологии. Общие вложения компании составили более 40 млн руб.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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