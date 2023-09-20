В СибГИУ при содействии ЕВРАЗа открыли цифровую лабораторию

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. При содействии ЕВРАЗа в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) в Центре цифровой металлургии открыли лабораторию, в которой студенты будут учиться управлять прокатным производством. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Автоматизированный прокатный стан с двумя валками, системой сбора и хранения данных оснащен пультом управления, датчиками для регистрации скорости и усилия прокатки. Это позволит расширить количество выполняемых на нем учебных работ, а также использовать его для научно-исследовательских проектов.



В новой лаборатории будущие металлурги смогут участвовать в реальном производственном процессе, например, изучать работу вальцовщика и инженера-технолога и пробовать самостоятельно прокатать металл. Тренажер имитирует пульт управления оператора сортопрокатного стана и воссоздает аутентичную обстановку, а нагревательная печь будет использоваться для подготовки свинцового слитка к прокатке и для нагрева более тугоплавких материалов.



Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев отметил, что СибГИУ является кузницей инженерных кадров для комбината, поэтому предприятие активно поддерживает образовательные инициативы и проекты университета, направленные на развитие материально-технической базы вуза и повышение качества подготовки обучающихся.



«Мы делаем ставку на практическое обучение с применением новых технологий, где сочетание физических и цифровых моделей металлургического оборудования позволяет студентам эффективнее изучать производственные процессы. В учебной программе учтены элементы, которые мы закладываем в модернизацию производства», — подчеркнул Павел Синяев.



Также на грант от ЕВРАЗ ЗСМК в 2021 году в университете открыли центры цифровых технологий и геоэкологии, а в 2022 году запустили центр цифровой металлургии с лабораторией VR и AR и моделирования процессов управления металлургическим производством.