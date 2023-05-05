ЕВРАЗ организует праздничную программу для жителей Новокузнецка и Таштагола в честь Дня металлурга

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Сотрудники ЕВРАЗа подготовили праздничные мероприятия в честь профессионального праздника металлургов в Новокузнецке и Таштаголе.Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, в преддверии профессионального праздника на всех предприятиях компании пройдут торжественные собрания для ветеранов и работников отрасли. Металлурги приглашены на губернаторский прием. Их отметят наградами Российской Федерации, министерства промышленности и торговли, администраций Кемеровской области, Новокузнецка и Таштагола, а также корпоративными наградами ЕВРАЗа.Уже 11 июля в Новокузнецком художественном музее откроется фотовыставка «Кузнецкстрой и Запсиб: история в цвете». Несколько десятков архивных черно-белых снимков с помощью цифровых технологий предстанут в цветном формате и позволят по-новому взглянуть на известные факты о легендарных комбинатах. Также в научно-техническом музее им. И. П. Бардина начнет свою работу выставка «Кто жару добавляет солнцу…».12 июля на площадке доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК состоится церемония присвоения технике имен знаменитых сотрудников. Тепловоз и два «БелАЗа» будут названы в честь Ивана Трушковского, Леонида Климасенко, Кузьмы Мокийчука.«Основные торжественные мероприятия в Новокузнецке пройдут 14 июля. В 10 часов руководство и ветераны ЕВРАЗ ЗСМК по традиции возложат цветы к Вечному огню на площади Побед, к Пантеону кузнецких металлургов и братской могиле доменщиков КМК. Также будет открыта новая мемориальная плита в Музее боевой и трудовой славы кузнецких металлургов. В 10.00 начнется праздник в Саду металлургов Запсиба. Здесь предусмотрена анимационная программа и открытие детской игровой площадки. А в 11.00 новокузнечан ждет открытие обновленной аллеи на улице Николая Клименко в Заводском районе. Новая парковая зона с пешеходными и велосипедными дорожками, газоном и цветниками станет еще одним местом отдыха горожан», — говорится в сообщении.14 июля с 20.00 основные события пройдут на площади общественных мероприятий Заводского района. С праздничным концертом выступят творческие коллективы Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа. Там же в 23.00 запустят фейерверк.В Таштаголе праздничные мероприятия пройдут 15 июля. По традиции в 12.00 в парке «Золотая Шория» руководители ЕВРАЗ ЗСМК и муниципального района возложат цветы к мемориалу погибшим горнякам и воинам, павшим в локальных конфликтах. В 13.00 в ДК «Горняк» состоится торжественное мероприятие и награждение работников горнорудных активов комбината. А с 21.30 до 23.00 на стадионе «Горняк» пройдет концерт с участием исполнителей из Таштагола, Новокузнецка и Новосибирска. Городской праздник в честь Дня металлурга также завершится салютом.