ЕВРАЗ стал спонсором масштабных мероприятий в городах присутствия в честь Дня металлурга

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В рамках программы «ЕВРАЗ — городу» горно-металлургический холдинг направил 30 млн руб. ...05.07.2023 ЕВРАЗ организует праздничную программу для жителей Новокузнецка и Таштагола в честь Дня металлурга
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Сотрудники ЕВРАЗа подготовили праздничные мероприятия в честь профессионального ...25.01.2023 ЕВРАЗ и Распадская угольная компания выделили более 50 млн рублей на II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК и Распадская угольная компания (РУК) оказали помощь при подготовке ко II ...30.09.2020 ЕВРАЗ выделил более 32 млн рублей на благоустройство социальных объектов и автомобильных дорог в Кемеровской области
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. ЕВРАЗ на благоустройство социальных объектов и грейдирования автомобильных дорог ...14.01.2019 Пятьдесят молодых металлургов ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Пятьдесят молодых работников ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды после подведения ...