ЕВРАЗ стал спонсором масштабных мероприятий в городах присутствия в честь Дня металлурга

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Ко Дню металлурга ЕВРАЗ подготовил ряд мероприятий в городах присутствия. Так, в Новокузнецке, Кузбассе, Таштаголе и Гурьевске открылись новые общественные пространства и прошли награждения работников отрасли, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» металлургического предприятия.



Около 1,7 тыс. металлургов и ветеранов отрасли получили награды министерства промышленности и торговли РФ, администрации Кемеровской области и корпоративные награды ЕВРАЗа и ЕВРАЗ ЗСМК. Медалей «Трудовая доблесть» удостоились 14 сотрудников и ветеранов ЕВРАЗ ЗСМК, звания «Почетный металлург» и «Почетный горняк» — 13 работников, медалями Кузбасса награждены 14 человек.



Кроме того, ко Дню металлурга ЕВРАЗ открыл в городах присутствия ряд социальных объектов. В Новокузнецке при поддержке компании реконструировали аллею в Заводском районе на улице Клименко и установили новую детскую площадку.



В Гурьевске в сквере Металлургов выполнены электромонтажные работы, устроен постамент под скульптурную композицию. В августе начнется озеленение улицы 30 лет Победы, там высадят 47 елей. Также в этом году будет отгружено 140 тыс. т щебня для благоустройства улиц и объектов социальной сферы в Гурьевском муниципальном округе.



Также ЕВРАЗ приготовил для горожан разнообразную культурную программу. С 11 июля в Новокузнецком художественном музее работает фотовыставка «Кузнецкстрой и Запсиб: история в цвете», а в научно-техническом музее им. И. П. Бардина — выставка «Кто жару добавляет солнцу…».