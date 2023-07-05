ЕВРАЗ помог в реконструкции аллеи на улице Клименко в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Сотрудники ЕВРАЗа подготовили праздничные мероприятия в честь профессионального ...05.05.2023 ЕВРАЗ поздравил в Новокузнецке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Руководители ЕВРАЗ ЗСМК и организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» поздравили с Днем ...02.05.2023 Более 2,5 тыс. сотрудников ЕВРАЗа приняли участие в субботниках по всей России
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в весенних субботниках. ...30.03.2023 ЕВРАЗ выделит 95 млн рублей на ремонт ДК металлургов в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. ЕВРАЗ проспонсирует реставрацию Дворца культуры кузнецких металлургов в Новокузнецке. ...10.06.2020 ЕВРАЗ вложит 10 млн рублей в благоустройство Праздничной площади к 65-летию Междуреченска
УрБК, Москва, 10.06.2020. Компания ЕВРАЗ вложит 10 млн руб. в благоустройство Праздничной площади к 65-летнему юбилею ...