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ЕВРАЗ помог в реконструкции аллеи на улице Клименко в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В рамках программы «ЕВРАЗ — городу» горно-металлургический холдинг направил 30 млн руб. на реконструкцию аллеи на улице Клименко в Новокузнецке. Объект был торжественно открыт 14 июля в преддверии Дня металлурга, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ помог в реконструкции аллеи на улице Клименко в Новокузнецке

Ремонт стартовал после майских праздников. Строители выкорчевали взрослые тополя и карагачи, спилили аварийные деревья, выровняли площадку, а затем начали благоустройство территории. Ее площадь — 20 тыс. кв. м.

На обновленной аллее сделали пешеходные и велосипедную дорожки, уложили тротуарную плитку, оформили газоны и цветники. Кроме того, установили детскую и воркаут-площадки со специальным травмобезопасным резиновым покрытием. Также смонтировали освещение, систему видеонаблюдения и радиооповещения, поставили уличные диваны.

ЕВРАЗ помог в реконструкции аллеи на улице Клименко в Новокузнецке

Место отдыха расположено в густонаселенном микрорайоне, рядом есть образовательные учреждения. Поэтому парковая зона востребована горожанами. Осенью вдоль аллеи планируют высадить липы. И тогда здесь станет еще уютнее и красивее.

«Традиционно ЕВРАЗ совершенствует не только условия труда работников на производстве, но и делает все для улучшения жизни и отдыха своих сотрудников и членов их семей. Для нас важно, чтобы люди жили в красивом, современном, уютном городе. В год 60-летия Заводского района компания помогла реконструировать аллею имени Николая Клименко. Также ко Дню металлурга при поддержке ЕВРАЗа открыта новая игровая площадка в Саду металлургов», — отметил вице-президент, руководитель дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Павел Синяев.

ЕВРАЗ помог в реконструкции аллеи на улице Клименко в Новокузнецке

Кроме того, при поддержке холдинга до конца года будут отремонтированы кровли в детских садах и школах Заводского района. Всего в рамках юбилея района компания выделила более 50 млн руб.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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