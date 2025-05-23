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ЕВРАЗ организует в Новокузнецке праздничные мероприятия ко Дню металлурга

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. ЕВРАЗ ЗСМК приглашает жителей и гостей Новокузнецка вместе отметить один из самых значимых праздников города — День металлурга. В программе мероприятия праздничный концерт, розыгрыш призов, тематические экспозиции, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ организует в Новокузнецке праздничные мероприятия ко Дню металлурга
Изображение предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

16 июля в 11:00 сразу на двух площадках откроются фотовыставки «Времена сильных наСТАЛИ», посвященные Дню металлурга: уличная экспозиция Новокузнецкого художественного музея и фотовыставка в центральном холле ТРЦ «Планета».

18 июля на площади торжеств Заводского района с 20.00 до 22.00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа. Среди гостей праздника проведут лотерею с призами.
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