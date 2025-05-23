ЕВРАЗ организует в Новокузнецке праздничные мероприятия ко Дню металлурга

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2025. ЕВРАЗ организует в Новокузнецке XI благотворительный забег и городской спортивный ...18.09.2024 ЕВРАЗ создал в Новокузнецке новый арт-объект из 100-метрового рельса
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В новокузнецком парке им. Ю. Гагарина появился новый арт-объект — 100-метровая лавочка. ...18.07.2024 В преддверии Дня металлурга ЕВРАЗ организовал фотовыставку «Аватары стали и огня»
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В преддверии Дня метеллурга и юбилея Западно-Сибирского меткомбината ЕВРАЗ открыл в ...18.07.2023 ЕВРАЗ стал спонсором масштабных мероприятий в городах присутствия в честь Дня металлурга
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Ко Дню металлурга ЕВРАЗ подготовил ряд мероприятий в городах присутствия. Так, в ...05.07.2023 ЕВРАЗ организует праздничную программу для жителей Новокузнецка и Таштагола в честь Дня металлурга
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Сотрудники ЕВРАЗа подготовили праздничные мероприятия в честь профессионального ...