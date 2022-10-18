ЕВРАЗ выделит 95 млн рублей на ремонт ДК металлургов в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. ЕВРАЗ проспонсирует реставрацию Дворца культуры кузнецких металлургов в Новокузнецке. До конца 2023 года будет отремонтировано 5 тыс. квадратных метров фасада, заменено более 300 окон, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Работы проводит лицензированная компания, которая специализируется на реконструкции культурных учреждений. Предварительно, по словам специалистов, было обследовано состояние здания, проведено комплексное научное исследование. Затем был выполнен проект по реставрации с приспособлением для современного использования, и только потом приступили к ремонту.



«ЕВРАЗ уделяет большое внимание культурным учреждениям Новокузнецка. Например, компания поддерживает творческие и спортивные коллективы Культурно-спортивного центра металлургов. Много лет мы сотрудничаем с драматическим театром: помогаем в организации гастролей, постановке спектаклей, оснащении. Дворец культуры кузнецких металлургов не менее значим для горожан. Ежегодно здесь проводится более 150 творческих мероприятий. Это объект культурного наследия, и его реконструкция находится на особом контроле комбината», — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Как уточняют представители компании, монтажники уже сняли штукатурку со здания со стороны «Сада металлургов» и продолжили эту работу с лицевой стороны здания. С наступлением тепла будут накладывать новый слой и параллельно менять окна. Вместо старых установят новые стеклопакеты, но с учетом исторических особенностей. Оба крыльца здания — с парадного входа и со стороны фонтана — облицуют новым керамогранитом, а также оборудуют пандусами для удобства маломобильных граждан.



Отмечается, что ДК кузнецких металлургов открылся в Новокузнецке, тогда еще Сталинске, 5 ноября 1936 года. Сейчас первый ДК города на проспекте Металлургов — памятник архитектуры и градостроительства, объект культурного наследия федерального значения.