ЕВРАЗ отреставрирует Дворец культуры кузнецких металлургов в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. На ЕВРАЗ ЗСМК состоялось торжественное открытие первой цифровой Доски почета. ...17.04.2024 Творческие коллективы ЕВРАЗ ЗСМК с начала года получили шесть гран-при и 120 наград
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. С начала 2024 года артисты культурно-спортивного центра металлургов (КСЦМ) ЕВРАЗа ...05.07.2023 ЕВРАЗ организует праздничную программу для жителей Новокузнецка и Таштагола в честь Дня металлурга
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Сотрудники ЕВРАЗа подготовили праздничные мероприятия в честь профессионального ...30.03.2023 ЕВРАЗ выделит 95 млн рублей на ремонт ДК металлургов в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. ЕВРАЗ проспонсирует реставрацию Дворца культуры кузнецких металлургов в Новокузнецке. ...18.10.2022 ЕВРАЗ НТМК выделил 15 млн рублей на обновление Дворца культуры металлургов в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. ЕВРАЗ НТМК направил около 15 млн руб. на обновление Дворца культуры металлургов в ...