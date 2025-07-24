УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:15

ЕВРАЗ отреставрирует Дворец культуры кузнецких металлургов в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. ЕВРАЗ ЗСМК проводит реставрацию Дворца культуры кузнецких металлургов, который в будущем году отметит 90-летний юбилей. Зданию, которое является объектом культурного наследия федерального значения, вернут изначальные архитектурные решения, которые были утрачены в советское время. Об этом сообщил региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Подрядчиком является строительно-реставрационная компания «Практика», в списке работ которой Успенский собор Ростовского кремля, Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь и другие памятники архитектуры. Компания получила разрешение на работы по ДК от комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области. Стиль ДК кузнецких металлургов — переходный от конструктивизма к неоклассике. Задача реставраторов заключается в том, чтобы подчеркнуть и не утратить элементы соединения двух стилей.

На сегодня на 90% завершены работы на крыше спортивного и читального залов, обновляется кровля основного здания. Каменщики восстанавливают кирпичную кладку парапетов. Также началась подготовка к ремонтно-реставрационным работам фасада здания. В планах: обновление кровли и фасада, замена окон, ремонт крыльца со стороны площади и сада Металлургов, установка пандусов для маломобильных граждан. Завершение всех работ запланировано на декабрь 2026 года.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
+7(343)356-74-18