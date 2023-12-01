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Творческие коллективы ЕВРАЗ ЗСМК с начала года получили шесть гран-при и 120 наград

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. С начала 2024 года артисты культурно-спортивного центра металлургов (КСЦМ) ЕВРАЗа получили более 120 наград и шесть раз стали обладателями гран-при, сообщает пресс-служба регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Так, на международном фестивале-конкурсе «Увеличительное стекло», прошедшем в Москве, артисты театра танца «Весна» Дворца культуры кузнецких металлургов удостоены званий лауреатов первой и второй степеней, а за номер «Журавли» коллектив получил гран-при в номинации «Хореография. Эстрадный танец».

Также с начала года обладателями гран-при стали еще пять коллективов КСЦМ: ансамбль народной песни «Лада» отмечен высшей наградой на международном конкурсе-фестивале «Планета талантов», коллектив «Вокальная студия «Фа-Солька» — на всероссийском многожанровом конкурсе культуры и искусства «Сила России». Ансамбль современной хореографии «Инсайт» и эстрадно-цирковая студия «Шапито» завоевали гран-при на ежегодном областном конкурсе «Глобус талантов», ансамбль классического танца «Фуэте» — на международном конкурсе-фестивале Open Fest.

Директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец напомнил, что культурно-спортивный центр металлургов создан в 2007 году, и на сегодня это крупнейшее культурно-досуговое учреждение в Кузбассе, объединяющее 25 творческих коллективов культурного центра ЗСМК и Дворца культуры кузнецких металлургов.

«Мы гордимся заслугами работников и артистов культурно-спортивного центра. Предприятие регулярно поддерживает коллективы, выделяет средства на поездки и содержание КСЦМ. Только за последние пять лет ЕВРАЗ направил на содержание центра почти 760 млн руб.», — подчеркнул Александр Уманец.
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