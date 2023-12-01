Творческие коллективы ЕВРАЗ ЗСМК с начала года получили шесть гран-при и 120 наград

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. При благотворительной поддержке ЕВРАЗа к 55-летию нижнетагильского Дворца культуры ...30.03.2023 ЕВРАЗ выделит 95 млн рублей на ремонт ДК металлургов в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. ЕВРАЗ проспонсирует реставрацию Дворца культуры кузнецких металлургов в Новокузнецке. ...18.10.2022 ЕВРАЗ НТМК выделил 15 млн рублей на обновление Дворца культуры металлургов в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. ЕВРАЗ НТМК направил около 15 млн руб. на обновление Дворца культуры металлургов в ...28.03.2017 Народный цирк «Аншлаг» ЕВРАЗ НТМК завоевал Гран-при детского конкурса «Металлинка-2017»
Народный цирк «Аншлаг» Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК завоевал Гран-при всероссийского конкурса детского ...31.05.2016 Детский коллектив «Созвездие» стал обладателем гран-при конкурса «Звездочки ЕВРАЗа-2016»
В Нижнем Тагиле прошел финал корпоративного конкурса «Звездочки ЕВРАЗа-2016», где приняли участие дети сотрудников ...