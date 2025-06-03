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03.06.2025

ЕВРАЗ подвел итоги конкурса детских талантов в городах присутствия

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. ЕВРАЗ подвел итоги конкурса детских талантов «Звездочки ЕВРАЗа-2025», который прошел в Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Туле. Более 500 детей приняли участие в финальных гала-концертах. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Конкурс «Звездочки ЕВРАЗа» проводится с 2010 года. В мероприятии традиционно принимали участие дети и внуки сотрудников и ветеранов уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа, воспитанники подшефных детских домов. В этом году к конкурсу впервые присоединились ребята из Тулы. Возраст участников — от 6 до 16 лет.

Тема конкурса — «Будущее в наших руках!». Участники состязались в трех номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Фристайл». Дети пели, танцевали, читали стихи, показывали гимнастические номера, цирковые трюки или демонстрировали любой другой талант.

В Сибири победителями стали: Милана Гориславская («Вокал»), Марк Булейко и Устинья Ващенко(«Хореография»), Ангелина Маркина («Фристайл»). Гран-при получила Софья Сараф из цирковой студии «Вселенная».

На Урале среди победителей: образцовая детская вокально-эстрадная студия «Ералаш» («Вокал»), Варвара Бараковская («Фристайл»), детская хореографическая студия «Эврика» («Хореография»). Специальный приз жюри был вручен десятилетней начинающей балерине из Нижнего Тагила Алисе Шатуновой. Гран-при завоевал народный цирк «Аншлаг» из Нижнего Тагила.

Все участники и победители конкурса получили подарки, стелы и дипломы. Коллективы, завоевавшие Гран-при конкурса, будут награждены поездкой в Москву, где их ждет обширная культурная программа: посещение кукольного театра им С. В. Образцова, визит в технопарк «Сколково», обзорная экскурсия по городу и посещение московского этапа корпоративного забега «Дай пять!».
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