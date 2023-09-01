ЕВРАЗ выделил около 70 млн рублей на новогодние подарки детям Сибири, Урала и Тульской области

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. ЕВРАЗ вручит более 35 тыс. подарков детям из Новокузнецка, Таштагольского района, Нижнего Тагила, Качканара и Тулы. На приобретение новогодних сюрпризов предприятие выделило около 70 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В этом году детей сотрудников предприятий ЕВРАЗа и ребят из социально незащищенных категорий порадуют праздничными концептуальными наборами, в которые входят сладости, настольная игра «ЕВРАЗариум», мягкая игрушка-дракон, стикеры для украшения телефона, раскраска по текстилю, новогодний шоппер, книжка-вырезалка и блокнот с развивающими заданиями.Кроме подарков, детей ждут праздничные культурно-развлекательные мероприятия.Так, в Новокузнецке пройдет более 50 представлений. В театре металлургов покажут музыкальную сказку «Межгалактический Новый год», а в культурном центре ЗСМК ребята увидят постановку «Главная песенка Нового года» с ожившими музыкальными инструментами, флешмобом, цирковыми трюками, хороводом вокруг елки и сладкими подарками. В драматическом театре 27 декабря состоится эпик-мюзикл «Садко в подводном царстве».В Нижнем Тагиле в ДК НТМК и городском Дворце культуры покажут сказки «Приключения Дюймовочки» и «Кот в сапогах». А качканарский Дворец культуры подготовил утренник «В лесу родилась елочка».В Туле при содействии ЕВРАЗа пройдет всероссийский фестиваль «Шар-папье» по изготовлению новогодних игрушек. Бесплатно принять участие в мероприятии смогут ребята со всей Тульской области, а для детей сотрудников дивизиона «Ванадий» в городском концертном зале состоится новогодний утренник.Кроме того, по традиции состоится и новогодняя кампания в рамках благотворительной программы для уральских, сибирских и тульских социально незащищенных детей. Подарки от компании получат также подопечные центров социального обслуживания населения и социальной помощи семьям и детям, детских домов и школ-интернатов, местных обществ инвалидов.