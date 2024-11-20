ЕВРАЗ выделил на развитие Таштагольского района более 280 млн рублей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. ЕВРАЗ за пять лет выделил на развитие Таштагольского района более 280 млн руб. Средства были направлены на поддержку и развитие инфраструктуры и спорта, а также на различные социальные проекты. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.«ЕВРАЗ стремится повышать качество жизни, развивать социальную сферу в городах присутствия. В Таштагольском районе находятся горнорудные предприятия компании. Нам важно создавать комфортные условия для жителей района, в том числе, наших сотрудников и их семей», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.С 2021 по 2024 годы на социальную сферу и поддержку жителей района компанией было направлено более 7,5 млн руб. Благодаря выделенным средствам было успешно реализовано 32 проекта. Финансирование проходило в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Одним из проектов, воплотившихся при поддержке завода, стало открытие в Казе мобильного автогородка на базе детсада «Родничок» для изучения детьми ПДД. Еще одним заметным проектом стало открытие детского киножурнала на шорском языке с целью популяризации и сохранения шорской культуры.В 2024 году компания выделила более 4 млн руб. на ремонт спортзала во дворце спорта «Кристалл» в Таштаголе. ЕВРАЗ также оказал поддержку спортивным школам олимпийского резерва, предоставив средства для закупки оборудования, инвентаря и организации соревнований. На средства завода были построены спортивные площадки в самом Таштаголе и других поселениях района.Важным для ЕВРАЗа направлением является поддержка культурных и образовательных учреждений. Завод уделяет большое внимание их своевременному ремонту и обеспечению необходимым оборудованием. Так, например, для Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания было поставлено новое оборудование, создан центр профессиональных компетенций и проведена реконструкция мастерских. В Таштагольской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями был проведен капитальный ремонт учебных помещений, а в Казе отремонтирован центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк».Компания финансирует в том числе и многие инфраструктурные проекты. На средства, которые выделяет ЕВРАЗ, устанавливается уличное освещение, проводится благоустройство и озеленение территорий и общественных пространств.Отметим, что завод оказывает району не только финансовую помощь. Так, в прошлом году компания передала району более 165 тыс. т щебня для строительства и ремонта дорожной сети.