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ЕВРАЗ выделил на развитие Таштагольского района более 280 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. ЕВРАЗ за пять лет выделил на развитие Таштагольского района более 280 млн руб. Средства были направлены на поддержку и развитие инфраструктуры и спорта, а также на различные социальные проекты. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ выделил на развитие Таштагольского района более 280 млн рублей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«ЕВРАЗ стремится повышать качество жизни, развивать социальную сферу в городах присутствия. В Таштагольском районе находятся горнорудные предприятия компании. Нам важно создавать комфортные условия для жителей района, в том числе, наших сотрудников и их семей», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

С 2021 по 2024 годы на социальную сферу и поддержку жителей района компанией было направлено более 7,5 млн руб. Благодаря выделенным средствам было успешно реализовано 32 проекта. Финансирование проходило в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Одним из проектов, воплотившихся при поддержке завода, стало открытие в Казе мобильного автогородка на базе детсада «Родничок» для изучения детьми ПДД. Еще одним заметным проектом стало открытие детского киножурнала на шорском языке с целью популяризации и сохранения шорской культуры.

В 2024 году компания выделила более 4 млн руб. на ремонт спортзала во дворце спорта «Кристалл» в Таштаголе. ЕВРАЗ также оказал поддержку спортивным школам олимпийского резерва, предоставив средства для закупки оборудования, инвентаря и организации соревнований. На средства завода были построены спортивные площадки в самом Таштаголе и других поселениях района.

Важным для ЕВРАЗа направлением является поддержка культурных и образовательных учреждений. Завод уделяет большое внимание их своевременному ремонту и обеспечению необходимым оборудованием. Так, например, для Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания было поставлено новое оборудование, создан центр профессиональных компетенций и проведена реконструкция мастерских. В Таштагольской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями был проведен капитальный ремонт учебных помещений, а в Казе отремонтирован центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк».

Компания финансирует в том числе и многие инфраструктурные проекты. На средства, которые выделяет ЕВРАЗ, устанавливается уличное освещение, проводится благоустройство и озеленение территорий и общественных пространств.

Отметим, что завод оказывает району не только финансовую помощь. Так, в прошлом году компания передала району более 165 тыс. т щебня для строительства и ремонта дорожной сети.
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