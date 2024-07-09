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ЕВРАЗ ЗСМК вложил в модернизацию коксохимического производства 21 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. ЕВРАЗ ЗСМК инвестировал в модернизацию коксохимического производства 21 млрд руб. Благодаря вложенным средствам была проведена масштабная реконструкция коксовой батареи № 2, которая недавно выдала первую партию продукции. В торжественной церемонии выдачи первого кокса приняли участие губернатор Кузбасса Илья Середюк и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев. Об этом сообщил региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ ЗСМК вложил в модернизацию коксохимического производства 21 млрд рублей

Строительные работы заняли два года. Для их проведения были привлечены 1,5 тыс. специалистов. Модернизация позволила увеличить объемы переработки коксового газа, снизить экологическое воздействие на окружающую среду и создать 66 новых рабочих мест.

ЕВРАЗ ЗСМК вложил в модернизацию коксохимического производства 21 млрд рублей

«Новая коксовая батарея закроет потребности ЕВРАЗ ЗСМК в коксе, позволит повысить эффективность и снизить себестоимость при сохранении качества продукции. В современных непростых для металлургии условиях у нас есть долгосрочная стратегия работы, производственные, технологические и организационные решения для сохранения лидерских позиций на наших рынках», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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