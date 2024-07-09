ЕВРАЗ ЗСМК вложил в модернизацию коксохимического производства 21 млрд рублей

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. ЕВРАЗ ЗСМК инвестировал в модернизацию коксохимического производства 21 млрд руб. Благодаря вложенным средствам была проведена масштабная реконструкция коксовой батареи № 2, которая недавно выдала первую партию продукции. В торжественной церемонии выдачи первого кокса приняли участие губернатор Кузбасса Илья Середюк и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев. Об этом сообщил региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Строительные работы заняли два года. Для их проведения были привлечены 1,5 тыс. специалистов. Модернизация позволила увеличить объемы переработки коксового газа, снизить экологическое воздействие на окружающую среду и создать 66 новых рабочих мест.«Новая коксовая батарея закроет потребности ЕВРАЗ ЗСМК в коксе, позволит повысить эффективность и снизить себестоимость при сохранении качества продукции. В современных непростых для металлургии условиях у нас есть долгосрочная стратегия работы, производственные, технологические и организационные решения для сохранения лидерских позиций на наших рынках», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.