ЕВРАЗ ЗСМК вложил в модернизацию коксохимического производства 21 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий металлургический техникум, Новокузнецкий ...13.02.2024 На ЕВРАЗ ЗСМК откроют научно-исследовательский центр для испытаний рельсов
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК откроют научно-исследовательский центр для испытаний рельсов. Компания ...06.02.2024 ЕВРАЗ вложил 36 млн рублей в программы повышения квалификации с помощью технологий виртуальной реальности
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. На предприятиях ЕВРАЗа сотрудники повышают квалификацию с помощью VR-тренажеров и ...20.09.2023 ЕВРАЗ приступил к реконструкции коксовой батареи № 2 на Западно-Сибирском металлургическом комбинате
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...26.10.2017 ЕВРАЗ ЗСМК завершил реконструкцию дуговой сталеплавильной печи
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали дуговую сталеплавильную печь. ...