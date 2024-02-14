ЕВРАЗ выделил техникумам Новокузнецка 18 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий металлургический техникум, Новокузнецкий транспортно-технологический техникум и Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания получили сертификаты на софинансирование развития материально-технической базы в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на общую сумму 18 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Церемония вручения прошла в Кузнецком индустриальном техникуме (КИТ), базовом образовательном учреждении ЕВРАЗ ЗСМК, в рамках торжественного мероприятия «Профессионалитет: история успеха». Площадку посетили врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, министр образования Кузбасса Софья Балакирева, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Павел Синяев.



Для почетных гостей провели экскурсию по обновленным учебным пространствам техникума. И. Середюк наградил лучших студентов, которые стали победителями чемпионатов профессионального мастерства. П. Синяев вручил второкурсникам свидетельства о присвоении квалификации рабочего по профессии «Слесарь-ремонтник III разряда». Также студентам КИТ выдали сертификаты на трудоустройство на ЕВРАЗ ЗСМК.



«ЕВРАЗ совместно с базовыми образовательными учреждениями участвует в программах развития, ежегодно оказывает грантовую поддержку для улучшения материально-технической базы. Для студентов реализуются стипендиальные программы, организуются практика и стажировка с трудоустройством на предприятие. Преподаватели обмениваются опытом с экспертами ЕВРАЗ ЗСМК. Только за последние 5 лет компания выделила более 90 млн руб. на развитие наших образовательных учреждений. В 2024 году инвестиции составят более 34 млн руб.», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.