ЕВРАЗ выделил техникумам Новокузнецка 18 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. ЕВРАЗ ЗСМК вручил 63 студентам пяти базовых образовательных учреждений в Новокузнецке и ...13.02.2024 На ЕВРАЗ ЗСМК откроют научно-исследовательский центр для испытаний рельсов
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК откроют научно-исследовательский центр для испытаний рельсов. Компания ...06.02.2024 ЕВРАЗ вложил 36 млн рублей в программы повышения квалификации с помощью технологий виртуальной реальности
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. На предприятиях ЕВРАЗа сотрудники повышают квалификацию с помощью VR-тренажеров и ...23.11.2023 В СибГИУ при содействии ЕВРАЗа открыли цифровую лабораторию
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. При содействии ЕВРАЗа в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) ...15.05.2023 116 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в корпоративном чемпионате профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Новокузнецке готовится стартовать VII корпоративный чемпионат профессионального ...