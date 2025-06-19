ЕВРАЗ готовит новые кадры

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ НТМК заключил четырехстороннее соглашение с Нижнетагильским горно-металлургическим колледжем, а также министерствами образования и промышленности и науки Свердловской области. Документ предусматривает сотрудничество в области подготовки кадров и развитие НТГМК, где готовят специалистов по востребованным на ЕВРАЗ НТМК профессиям. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Со стороны ЕВРАЗ НТМК соглашение подписал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Со стороны НТГМК — директор колледжа Дмитрий Зорихин. Свои подписи также поставили министр образования Свердловской области Светлана Тренихина и заместитель министра промышленности и науки области Юлия Польшина.Документ предполагает развитие кадрового потенциала, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе в части подготовки квалифицированных работников по наиболее востребованным профессиям и специальностям в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям ЕВРАЗ НТМК.«Сотрудничество позволит выпускать специалистов, отвечающих требованиям компании и готовых работать на наших комбинатах сразу после окончания обучения, с перспективой карьерного роста и профессионального развития. Мы сможем вывести подготовку молодых инженеров для предприятий компании на более высокий уровень, целенаправленно и эффективно формировать кадровый резерв из талантливой молодежи», — отметил Д. Новоженов.Также соглашение подтверждает участие колледжа и комбината в реализации федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в создании кластера среднего профессионального образования, совместную корректировку образовательных программ.Так, комбинат будет взаимодействовать с колледжем в вопросах целевого обучения и трудоустройства на предприятии, организации учебной, производственной и преддипломной практик с привлечением мастеров, что позволяет студентам стать мультифункциональными специалистами, еще учась в колледже. В свою очередь, колледж будет предоставлять оборудование для обучения и профподготовки не только студентов, но и работников комбината.Сотрудничество с НТГМК в рамках проекта «Профессионалитет» также предполагает создание на базе колледжа учебного центра с четырнадцатью мастерскими, где на современном оборудовании станут обучаться будущие высококвалифицированные металлурги и IT-специалисты. На эти цели направят более 345 млн руб., в том числе из федерального и областного бюджетов.Отметим, что ЕВРАЗ участвует в «Профессионалитете» с момента запуска программы в 2022 году, помогая образовательным учреждениям Урала и Сибири открывать новые лаборатории и специальности, приобретать современное оборудование. На сегодня компания поддерживает в регионе Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий металлургический техникум, Новокузнецкий транспортно-технологический техникум и Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания.