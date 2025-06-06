ЕВРАЗ НТМК и Нижнетагильский горно-металлургический колледж будут сотрудничать для подготовки технических специалистов

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. ЕВРАЗ НТМК и Нижнетагильский горно-металлургический колледж (НТГМК) будут сотрудничать для подготовки технических специалистов. Компания заключила четырехстороннее соглашение с колледжем, а также министерствами образования и промышленности и науки Свердловской области. Оно направлено на сотрудничество в области подготовки кадров и развитие НТГМК, где готовят специалистов по востребованным на ЕВРАЗ НТМК профессиям. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Соглашение подписали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, заместитель министра промышленности и науки области Юлия Польшина, директор НТГМК Дмитрий Зорихин.«Сотрудничество позволит выпускать специалистов, отвечающих требованиям компании и готовых работать на наших комбинатах сразу после окончания обучения, с перспективой карьерного роста и профессионального развития. Мы сможем вывести подготовку молодых инженеров для предприятий компании на более высокий уровень, целенаправленно и эффективно формировать кадровый резерв из талантливой молодежи», — отметил Д. Новоженов.Документ предполагает развитие кадрового потенциала, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе в части подготовки квалифицированных работников по наиболее востребованным для ЕВРАЗа профессиям и специальностям. Помимо этого, соглашение подтверждает участие колледжа и комбината в реализации федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в создании кластера среднего профессионального образования, и совместную корректировку образовательных программ.Отметим, что в настоящее время при поддержке ЕВРАЗа на базе НТГМК и центра подготовки персонала ЕВРАЗа на Урале создается мультифункциональный центр профессиональных компетенций, который будет оснащен самым современным оборудованием и предполагает использование для обучения комплекса обновленных и отремонтированных зданий.