УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:43

Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК завоевали награды в конкурсе «Горная индустрия 4.0»

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Сотрудники филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК получили две награды на престижном конкурсе «Горная индустрия 4.0». Мероприятие прошло в рамках международного форума Mining World Russia 2023, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

В состязании между горными компаниями участвовали 50 проектов, распределенных по восьми номинациям. Как уточняют специалисты, проект горнорудных активов ЕВРАЗ ЗСМК «Динамическое управление обогащением» был признан лучшим в номинации «Цифровизация обогатительного передела». Он был разработан для машинистов шаровых мельниц Абагурской обогатительной фабрики. Цифровой подсказчик помогает снижать потери железа в хвостах за счет рекомендаций по управляющим воздействиям на шаровые мельницы. Разработка подтвердила свою эффективность, она внедрена и на дробильно-обогатительной фабрике шахты «Казская».

Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК завоевали награды в конкурсе «Горная индустрия 4.0»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Отмечается, что лидером команды по реализации технического решения выступила главный обогатитель службы технического и технологического развития филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК Елена Кострыкина. В конкурсе она также заняла первое место в номинации «Женщина в цифровизации ГМК».

«ЕВРАЗ активно внедряет цифровые проекты на различных производственных площадках. Такое высокое признание — свидетельство качественной, успешной и творческой работы наших инженеров и ИТ-специалистов. Управление на основе анализа большого массива данных становится важной составляющей производственного процесса. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, внедрять цифровые инструменты в деятельность предприятий компании», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2023 ЕВРАЗ внедряет цифровые проекты для повышения безопасности на шахте «Шерегешская»

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. На шахте «Шерегешская» реализуют цифровые проекты для повышения безопасности ...

11.01.2023 На ЕВРАЗ ЗСМК выпустили 11 новых типов изложниц для потребителей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В 2022 году на ЕВРАЗ ЗСМК изготовили 11 новых типов изложниц весом от 2,7 до 22,5 т для ...

22.06.2021 На Абагурской обогатительной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали газоочистное оборудование

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2021. На Абагурской обогатительной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК (Новокузнецк) обновили газоочистное ...

21.07.2020 ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» отраслевого конкурса социальной эффективности

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» XVII отраслевого конкурса ...

27.12.2017 ЕВРАЗ увеличит производительность участка помола Абагурской обогатительной фабрики

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. На Абагурской обогатительной фабрике Евразруды (входит в ЕВРАЗ) стартовал проект, ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Архив новостей
Май 2023 (204)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18