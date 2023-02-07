Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК завоевали награды в конкурсе «Горная индустрия 4.0»

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Сотрудники филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК получили две награды на престижном конкурсе «Горная индустрия 4.0». Мероприятие прошло в рамках международного форума Mining World Russia 2023, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
В состязании между горными компаниями участвовали 50 проектов, распределенных по восьми номинациям. Как уточняют специалисты, проект горнорудных активов ЕВРАЗ ЗСМК «Динамическое управление обогащением» был признан лучшим в номинации «Цифровизация обогатительного передела». Он был разработан для машинистов шаровых мельниц Абагурской обогатительной фабрики. Цифровой подсказчик помогает снижать потери железа в хвостах за счет рекомендаций по управляющим воздействиям на шаровые мельницы. Разработка подтвердила свою эффективность, она внедрена и на дробильно-обогатительной фабрике шахты «Казская».
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Отмечается, что лидером команды по реализации технического решения выступила главный обогатитель службы технического и технологического развития филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК Елена Кострыкина. В конкурсе она также заняла первое место в номинации «Женщина в цифровизации ГМК».
«ЕВРАЗ активно внедряет цифровые проекты на различных производственных площадках. Такое высокое признание — свидетельство качественной, успешной и творческой работы наших инженеров и ИТ-специалистов. Управление на основе анализа большого массива данных становится важной составляющей производственного процесса. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, внедрять цифровые инструменты в деятельность предприятий компании», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.
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