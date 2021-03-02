УралБизнесКонсалтинг
На ЕВРАЗ ЗСМК создали цифровой подсказчик для снижения простоя рельсовозов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. На ЕВРАЗ ЗСМК 3 августа создали цифровой подсказчик для аттестации продукции, позволяющий снизить простои рельсовозов. Также нововведение позволит увеличить объем выпуска 100-метровых рельсов в рельсобалочном цехе предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ЕВРАЗ.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Чтобы создать подсказчик, команда проекта интегрировала работу шести разных систем в единый интерфейс. Система своевременно предоставляет технологам всю необходимую информацию: порядок посадки заготовки в печь с шагающими балками, объем проб и аттестации, этап погрузки рельсов, проводимые испытания для аттестации, время превышения лимита по каждому рельсовозу и др.

Аттестация рельсов по ГОСТу — обязательная процедура: только после получения положительного заключения металлурги могут отправить продукцию потребителю. Ожидаемый эффект от реализации проекта — 13,8 млн руб. в год. При этом за девять месяцев опытной работы уже удалось сэкономить 25 млн руб. за счет увеличения выхода 100-метровых рельсов.
