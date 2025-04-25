УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:03

ЕВРАЗ ЗСМК сэкономил 140 млн рублей благодаря новому ИТ-решению в доменном производстве

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. На ЕВРАЗ ЗСМК внедрено инновационное ИТ-решение, которое оптимизировало процесс вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном производстве. За счет этого комбинат уже сэкономил 140 млн руб. за год. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Технология вдувания ПУТ применяется на ЕВРАЗ ЗСМК уже более десяти лет, однако до недавнего времени специалисты сталкивались с проблемой неточного позиционирования копий — специальных металлических труб для подачи топлива. Это могло приводить к неполному сгоранию топлива.

Для решения проблемы был разработан и внедрен проект «Позиционирование копий при вдувании ПУТ». Ключевым элементом проекта стало мобильное приложение, позволяющее газовщикам, технологам и мастерам участка получать всю необходимую информацию прямо на рабочем месте. Для этого достаточно отсканировать QR-код на фурме (приспособление для вдувания газообразных, жидких и твердых веществ в доменную печь) — и на экране смартфона появятся данные о состоянии оборудования и всех элементах.

«Проект реализован на доменной печи № 3, где вдувается 100 кг пылеугольного топлива на тонну чугуна. Производительность печи — 2,1 млн т чугуна в год. Благодаря новому ИТ-решению мы устранили влияние человеческого фактора, повысили точность позиционирования копий и добились значительной экономии сырья», — отметил заместитель начальника управления по коксохимическому производству, агломерационной фабрике и доменному цеху ЕВРАЗ ЗСМК Вадим Гильфанов.

ЕВРАЗ ЗСМК — один из трех комбинатов в России, где применяется технология вдувания ПУТ. Внедрение цифровых инструментов не только облегчает труд специалистов, но и способствует повышению эффективности производства, снижению затрат и устойчивому развитию предприятия.
