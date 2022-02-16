ЕВРАЗ выделил 130 млн рублей на охрану природы в Новокузнецке

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. На реализацию природоохранных мероприятий Абагурской обогатительной фабрики (входит в состав ЕВРАЗа) было выделено 130 млн руб., сообщили в региональном центре корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.В частности, планируется провести модернизацию аспирационных установок обогатительного цеха, техническое перевооружение систем аспирации корпуса первичного смешивания, а также отремонтировать напорные магистральные шламопроводы и водоводы. Результатом станет снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.«ЕВРАЗ ЗСМК входит в число предприятий-лидеров по природоохранной деятельности. На Абагурской фабрике выбросы вредных веществ в атмосферу города снизились более чем на 90% за счет закрытия агломерационного производства. На освобожденных от производства площадях проводятся рекультивация земель и высадка деревьев. Кроме того, на фабрике источники выбросов будут контролировать в автоматическом режиме и оперативно реагировать на любые отклонения», — отметила руководитель общественного экологического совета при администрации Новокузнецка Наталья Журавлева.Основное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2023 году было достигнуто за счет внедрения технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре.В целом в природоохранную программу Новокузнецка на 2022-2024 годы вошло девять мероприятий ЕВРАЗ ЗСМК. Общие вложения компании в их реализацию составят более 4 млрд руб.