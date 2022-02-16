ЕВРАЗ выделил 130 млн рублей на охрану природы в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. Представители экологического совета посетили площадку коксохимического производства ...01.07.2021 ЕВРАЗ ЗСМК направит 4,86 млрд рублей на реализацию программы «Чистый воздух»
УрБК, Новокузнецк, 01.07.2021. ЕВРАЗ ЗСМК направит 4,86 млрд руб. на проведение природоохранных мероприятий в рамках ...22.12.2020 ЗапСибТЭЦ снизит вредные выбросы в атмосферу на 10 тыс. тонн в год
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. ЕВРАЗ ЗСМК завершил масштабный экологический проект стоимостью 1,2 млрд руб. по ...09.11.2020 На ЕВРАЗ ЗСМК внедряют экологичную технологию конечного охлаждения коксового газа
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. На ЕВРАЗ ЗСМК внедряют экологичную технологию конечного охлаждения коксового газа. ...14.04.2020 ЕВРАЗ инвестирует 3,5 млрд рублей в строительство установки серогазоочистки на ЗСМК
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2020. На агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК планируют запустить современную установку по ...