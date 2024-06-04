Экологические проекты Абагурской обогатительной фабрики были продемонстрированы представителям власти и общественности

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. На Абагурской обогатительной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК прошел экологический пресс-тур, в котором приняли участие представители областных и городских природоохранных органов, депутаты Законодательного собрания Кузбасса и Новокузнецкого горсовета, а также местные экологические активисты. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Гости ознакомились с процессом обжига известняка и работой рукавного фильтра с импульсной регенерацией, обеспечивающего высокую степень очистки воздуха на этом участке — до 98%. Также в рамках экскурсии участники посетили участок обогащения первичного рудного концентрата, ознакомились с процессами мокрой магнитной сепарации и фильтрации.В 2024 году на фабрике был реализован пилотный проект по прогнозированию выбросов. Система круглосуточно измеряла концентрацию основных загрязняющих веществ, моделировала их рассеивание с учетом погодных условий и предупреждала о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Внедрение системы может позволить принимать превентивные меры и оперативно снижать воздействие на атмосферный воздух.В конце 2024 года ЕВРАЗ заключил договор с Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) на проведение научно-исследовательских и опытных работ в течение трех лет. Совместный проект направлен на создание плодородных техноземов на основе котельных шлаков и осадков сточных вод. В 2025 году планируется реализация второго этапа, включающего проведение лабораторных исследований для отбора растительных материалов, их высадку на мини-полигоне, биоэкомониторинг и оценку результатов перехода техногенной экосистемы к природной.Также в число мероприятий природоохранной программы Новокузнецка на Абагурской фабрике включены ремонты напорных магистральных шламопроводов и водоводов. Кроме того, поддерживается эффективная работа аспирационных установок обогатительного цеха и других переделов фабрики.«Мы познакомились с экологическими мероприятиями, которые сегодня осуществляет Абагурская фабрика. Важно, что предприятие стремится улучшать экологический контроль в границах своих промышленных зон, внедряя проекты для оперативного прогноза уровня загрязнений, опережая государственные требования. В ходе встречи прошла активная дискуссия, специалисты ЕВРАЗа подробно ответили на все наши вопросы, что говорит об их открытости и готовности к диалогу», — отметила председатель Общественного экологического совета Новокузнецка Наталья Журавлева.Главный эколог — начальник службы охраны окружающей среды ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова рассказала, что за последние три года комбинат на своих площадках реализовал ряд масштабных проектов. Ключевые из них — строительство станции доочистки сточных вод шламохранилища, оптимизация оборотной системы в рельсовом прокате, переработка огнеупорных изделий. Сейчас продолжается строительство серогазоочистки на аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК. Эта установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%. Проект планируется завершить в 2026 году.