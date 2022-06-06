На ЕВРАЗ ЗСМК местные жители и специалисты комитета охраны окружающей среды оценили экологическую деятельность предприятия

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. На ЕВРАЗ ЗСМК прошел экологический пресс-тур, где впервые поучаствовали активные жители города, которых волнуют проблемы экологии. Также природоохранную деятельность комбината оценили представители комитета охраны окружающей среды администрации Новокузнецка и депутаты.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, гости посетили две площадки, где реализуются основные экологические проекты: внедрение технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре и строительство очистных сооружений дебалансных сточных вод шламохранилища.
По словам специалистов, переход на технологию конечного охлаждения коксового газа сократит специфические выбросы ароматических углеводородов от источников коксохимического производства в атмосферу на 85%, или более чем 1 тыс. т в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят около 2 млрд руб. На комбинате смонтировано технологическое оборудование, трубопроводы, резервуары. Ведется подготовка к запуску системы в опытно-промышленную эксплуатацию.
Строительство очистных сооружений дебалансных сточных вод шламохранилища завершено. Установлено все технологическое оборудование. Резервуары заполнены водой, запущены в эксплуатацию смесители, отстойники, установки дозирования. Специалисты наблюдают за работой оборудования, подбирают реагенты и их дозировку. После многоступенчатой очистки вода будет соответствовать требуемым нормативам ПДК по всем веществам. В результате полной реализации природоохранного проекта ЕВРАЗ ЗСМК полностью прекратит сброс сточных вод в озеро Узкое, а вся очищенная вода будет возвращаться в производство. Производительность очистных сооружений составит 600 кубометров в час.
«ЕВРАЗ ЗСМК все природоохранные мероприятия реализует в срок. И уже есть результаты. К 2024 году ожидаем дальнейшее снижение выбросов в атмосферу и постепенный переход к замкнутому водооборотному циклу на комбинате», — отметила председатель комитета охраны окружающей среды администрации Новокузнецка Ирина Савина.
«Внимание общественности к нашему предприятию радует. Мы открыто рассказываем участникам пресс-тура о нашем производстве и экологических программах, отвечаем на интересующие вопросы. ЕВРАЗ вкладывает большие средства в экологию, и важно не только рассказывать об этом, но и показывать результаты нашей работы», — подчеркнул главный эколог службы охраны окружающей среды ЕВРАЗ ЗСМК Станислав Маренов.
Уточняется, что за последние пять лет ЕВРАЗ ЗСМК снизил выбросы в атмосферу города еще на 47 тыс. т. Общие вложения комбината в природоохранные мероприятия за этот период составили более 2,8 млрд руб. Еще более 9 млрд руб. планируется вложить до 2030 года.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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