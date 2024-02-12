В честь 60-летия ЕВРАЗ ЗСМК на Абагурской обогатительной фабрике высадили более 160 саженцев цветущих кустарников и деревьев

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В честь 60-летия ЕВРАЗ ЗСМК и накануне Всемирного дня охраны окружающей среды на Абагурской обогатительной фабрике высадили более 160 саженцев цветущих кустарников и деревьев, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова рассказала, что около цехов и административного корпуса было высажено 13 разновидностей цветущих кустарников и деревьев возрастом пять-восемь лет: клен, снежноягодник, ракитник, сирень, липа, рябина, яблоня. Впервые на территории будут расти миндаль, роза, уссурийская груша и бересклет.«Каждый год работники ЕВРАЗ ЗСМК традиционно участвуют в массовых посадках деревьев в Центральном, Заводском и Новоильинском районах Новокузнецка, на территориях комбината и Абагурской обогатительной фабрики. Предприятие помогает в приобретении саженцев. Так, в этом году в честь Дня Победы в Заводском районе высадили аллею лип и елей. Осенью сотрудники продолжат участвовать в акциях по посадке деревьев», — сообщила Г. Демидова.Она также подчеркнула, что ЕВРАЗ ЗСМК ведет последовательную работу по снижению воздействия на окружающую среду. Так, летом металлурги примут участие в восстановлении рыбных запасов в реках Кузбасса и продолжат озеленительные мероприятия.