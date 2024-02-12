В честь 60-летия ЕВРАЗ ЗСМК на Абагурской обогатительной фабрике высадили более 160 саженцев цветущих кустарников и деревьев

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. На реализацию природоохранных мероприятий Абагурской обогатительной фабрики (входит в ...06.10.2022 Сотрудники Распадской угольной компании с начала года высадили на Кузбассе более 350 деревьев
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) принимает ...16.09.2021 В Новокузнецке сотрудники ЕВРАЗа высадят 300 деревьев к юбилею Кузбасса
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. В Новокузнецке сотрудники Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК, входит ...22.06.2021 На Абагурской обогатительной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали газоочистное оборудование
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2021. На Абагурской обогатительной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК (Новокузнецк) обновили газоочистное ...27.12.2017 ЕВРАЗ увеличит производительность участка помола Абагурской обогатительной фабрики
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. На Абагурской обогатительной фабрике Евразруды (входит в ЕВРАЗ) стартовал проект, ...