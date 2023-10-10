ЕВРАЗ ЗСМК за разработки в области защиты окружающей среды получил гран-при VII Всероссийского индустриального экологического форума

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Руководитель проектного офиса федеральной программы «Чистый воздух» Максим Корольков ...30.01.2023 На ЕВРАЗ ЗСМК местные жители и специалисты комитета охраны окружающей среды оценили экологическую деятельность предприятия
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. На ЕВРАЗ ЗСМК прошел экологический пресс-тур, где впервые поучаствовали активные ...28.10.2022 Разработки Распадской угольной компании получили Гран-при Всероссийского индустриального экологического форума
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) представила на ...26.10.2022 На ЕВРАЗ ЗСМК прошла проверка реализации экологических проектов
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. ЕВРАЗ ЗСМК с рабочим визитом посетили представители проектного офиса федерального ...20.11.2019 ЕВРАЗ ЗСМК представил проект модернизации электрофильтров ЗапсибТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК рассказали журналистам о природоохранных мероприятиях регионального ...