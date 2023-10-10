ЕВРАЗ ЗСМК за разработки в области защиты окружающей среды получил гран-при VII Всероссийского индустриального экологического форума

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. ЕВРАЗ ЗСМК получил Гран-при VII Всероссийского индустриального экологического форума за лучший экспонат — очистные сооружения дебалансных сточных вод системы гидрозолошламоудаления выпуска № 2 и золотую медаль за оформление стенда. Участников форума на церемонии открытия приветствовал губернатор Кемеровской области Илья Середюк, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Так, на трехдневном экофоруме предприятие представило свои последние разработки в области защиты окружающей среды: макеты очистных сооружений сточных вод и строительства комплекса серогазоочистки на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК.Первые уже введены в опытно-промышленную эксплуатацию, а на площадке серогазоочистки ведутся работы по монтажу металлоконструкций вытяжной башни. Завершить проект планируют уже в 2026 году. Он позволит сократить валовые выбросы в атмосферу на 38 тыс. т в год.Экологи комбината также приняли участие в круглых столах по темам «Развитие системы вовлечения промышленных отходов в хозяйственный оборот» и «Подготовка кадрового потенциала для реализации передовых экологических проектов в горно-металлургической отрасли».«Забота об окружающей среде актуальна для предприятий, органов власти и общественности, что в очередной раз подтвердили содержательные дискуссии на площадке форума. Мы рады отметить, что природоохранные проекты ЕВРАЗ ЗСМК были высоко оценены жюри и участниками мероприятия», — рассказала главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.Отметим, что комбинат с 2018 года активно участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».