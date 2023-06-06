ЕВРАЗ ЗСМК продолжает строительство комплекса серогазоочистки

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Руководитель проектного офиса федеральной программы «Чистый воздух» Максим Корольков посетил в Новокузнецке строительную площадку комплекса серогазоочистки на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Сейчас на площадке комплекса, который сократит атмосферные выбросы более чем на 20%, из них выбросы диоксида серы — на 70%, проводится устройство свайных оснований. Установка свай под вытяжную башню и для галереи коммуникаций завершена, монтаж самой вытяжной башни начнется в следующем году.«Строительство серогазоочистки на ЕВРАЗ ЗСМК — это еще один серьезный вклад в улучшение качества воздуха Новокузнецка. Реализация проекта идет с опережением сроков. А это значит, что задача запустить объект к началу 2026 года — вполне выполнима», — отметил Максим Корольков.Комбинат с 2018 года активно участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В программу ЕВРАЗ ЗСМК вошли пять мероприятий, три из них уже реализованы: установлены газопылеулавливающие системы на аглофабрике, налажены теплотехнические режимы печей цеха обжига извести, модернизированы электрофильтры на Западно-Сибирской ТЭЦ. После реализации всех проектов комбинат снизит выбросы более чем на 65 тыс. т. А общие вложения составят более 17 млрд руб.