ЕВРАЗ ЗСМК продолжает строительство комплекса серогазоочистки

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. На агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство комплекса серогазоочистки. ...26.10.2022 На ЕВРАЗ ЗСМК прошла проверка реализации экологических проектов
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. ЕВРАЗ ЗСМК с рабочим визитом посетили представители проектного офиса федерального ...01.07.2021 ЕВРАЗ ЗСМК направит 4,86 млрд рублей на реализацию программы «Чистый воздух»
УрБК, Новокузнецк, 01.07.2021. ЕВРАЗ ЗСМК направит 4,86 млрд руб. на проведение природоохранных мероприятий в рамках ...08.06.2021 ЕВРАЗ ЗСМК сократил выбросы в атмосферу на 41 тыс. тонн за пять лет
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. За последние пять лет ЕВРАЗ ЗСМК снизил выбросы в атмосферу города на 41 тыс. т и на ...20.11.2019 ЕВРАЗ ЗСМК представил проект модернизации электрофильтров ЗапсибТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК рассказали журналистам о природоохранных мероприятиях регионального ...