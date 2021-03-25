На ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство газоочистного комплекса

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. На агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство комплекса серогазоочистки. Уже получены все необходимые документы и разрешения, выбран генеральный подрядчик, закуплено и готовится к отгрузке оборудование. На строительной площадке комбината ведется подготовка котлована для фундамента, производят работы по устройству буронабивных свай. Задействовано более 20 ед. техники.







Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, новый комплекс предназначен для очистки отходящих газов от вредных соединений диоксида серы. Он расположится за зоной спекания агломерата, после газоотводящего тракта агломашин. На площади 6 тыс. кв. метров будут построены отделение подготовки поглотительного раствора из известняка, комплексное здание, корпус нагнетательных вентиляторов, здание абсорберов и насосов и две галереи энергокоммуникаций.







«Центром станет вытяжная башня высотой 150 метров и шириной у основания 30 метров. Визуально она будет напоминать знаменитую Эйфелеву башню. Для ее возведения потребуется забить более 100 свай на глубину 25,5 м., залить 1,8 тыс. кубометров бетона и смонтировать 2,7 тыс. т металлоконструкций. Внутри металлической конструкции установят три дымовые трубы, выполненные из стеклопластика. Диаметр газоотводящих труб — 5,2 м. Для их изготовления на строительной площадке оборудуют две производственные линии», — говорится в сообщении.







Отметим, что проект по строительству серогазоочистки входит в федеральную программу «Чистый воздух». Современная мощная установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа