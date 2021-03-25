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На ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство газоочистного комплекса

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. На агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство комплекса серогазоочистки. Уже получены все необходимые документы и разрешения, выбран генеральный подрядчик, закуплено и готовится к отгрузке оборудование. На строительной площадке комбината ведется подготовка котлована для фундамента, производят работы по устройству буронабивных свай. Задействовано более 20 ед. техники.

На ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство газоочистного комплекса

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, новый комплекс предназначен для очистки отходящих газов от вредных соединений диоксида серы. Он расположится за зоной спекания агломерата, после газоотводящего тракта агломашин. На площади 6 тыс. кв. метров будут построены отделение подготовки поглотительного раствора из известняка, комплексное здание, корпус нагнетательных вентиляторов, здание абсорберов и насосов и две галереи энергокоммуникаций.

На ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство газоочистного комплекса

«Центром станет вытяжная башня высотой 150 метров и шириной у основания 30 метров. Визуально она будет напоминать знаменитую Эйфелеву башню. Для ее возведения потребуется забить более 100 свай на глубину 25,5 м., залить 1,8 тыс. кубометров бетона и смонтировать 2,7 тыс. т металлоконструкций. Внутри металлической конструкции установят три дымовые трубы, выполненные из стеклопластика. Диаметр газоотводящих труб — 5,2 м. Для их изготовления на строительной площадке оборудуют две производственные линии», — говорится в сообщении.

На ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство газоочистного комплекса

Отметим, что проект по строительству серогазоочистки входит в федеральную программу «Чистый воздух». Современная мощная установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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