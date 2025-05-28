Вице-премьер Дмитрий Патрушев осмотрел строящийся комплекс серогазоочистки ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2025. ЕВРАЗ ЗСМК представил общественности новые очистные сооружения. В ходе экологического ...15.05.2025 В Новокузнецке достроили башни серогазоочистки аглофабрики ЕВРАЗ ЗСМК
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. В Новокузнецке смонтировали финальный элемент самого высокого объекта комплекса ...10.10.2023 ЕВРАЗ ЗСМК продолжает строительство комплекса серогазоочистки
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Руководитель проектного офиса федеральной программы «Чистый воздух» Максим Корольков ...06.06.2023 На ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство газоочистного комплекса
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. На агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство комплекса серогазоочистки. ...14.04.2020 ЕВРАЗ инвестирует 3,5 млрд рублей в строительство установки серогазоочистки на ЗСМК
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2020. На агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК планируют запустить современную установку по ...