Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Вице-премьер Дмитрий Патрушев осмотрел строящийся комплекс серогазоочистки ЕВРАЗ ЗСМК. Реализация проекта поможет снизить выбросы диоксида серы на 70%. Создание комплекса — крупнейшее экологическое мероприятие комбината в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.«Комплекс серогазоочистки аглофабрики является важнейшим и самым масштабным экологическим проектом комбината. Современная установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов агломашин. Запустить комплекс планируем в 2026 году. В целом за период с 2018 по 2026 год мы вложим в экологические инициативы порядка 30 миллиардов рублей. Это наш вклад в улучшение экологии в Новокузнецке», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.На текущий момент на площадке завершен монтаж вытяжной башни. Она возведена с учетом сейсмоактивности региона. Благодаря уникальным конструктивным решениям сооружение может выдержать даже 8-балльное землетрясение.