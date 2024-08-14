Экологи ЕВРАЗ ЗСМК запустят в реки Сибири более 40 тыс. мальков ценных пород рыб

Экологи предприятий ЕВРАЗа в рамках акции по восстановлению водных биоресурсов выпустили более 90 тыс. мальков нельмы и стерляди в реки Томь и Ока

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Экологи ЕВРАЗа в рамках акции по восстановлению водных биоресурсов выпустили более 90 ...