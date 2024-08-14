Экологи ЕВРАЗ ЗСМК запустят в реки Сибири более 40 тыс. мальков ценных пород рыб

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Экологи ЕВРАЗа в рамках акции по восстановлению водных биоресурсов выпустили более 90 ...26.07.2023 Специалисты ЕВРАЗа выпустили в сибирскую реку Томь 15 тыс. мальков ценного вида рыб
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК выпустили в реку Томь Обь-Иртышского водного бассейна более 15 тыс. ...03.08.2022 Экологи ЕВРАЗ ЗСМК выпустили в реку Томь около 300 тыс. мальков нельмы и пеляди
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК выпустили в реку Томь около 300 тыс. мальков нельмы и пеляди. ...22.07.2021 Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК вырастили и выпустили в сибирские реки почти 290 тыс. мальков рыбы
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Для восстановления окружающей среды и видового разнообразия в реку Томь Обь-Иртышского ...28.06.2018 ЕВРАЗ ЗСМК ввел в эксплуатацию современное рыбозащитное устройство на реке Томь
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. ЕВРАЗ ЗСМК на Береговой насосной станции в Новокузнецке ввел в работу современное ...