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Экологи ЕВРАЗ ЗСМК запустят в реки Сибири более 40 тыс. мальков ценных пород рыб

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК запустят в реки Сибири более 40 тыс. мальков ценных пород рыб. В начале июля более 35 тыс. мальков хариуса было запущено в реку Верхняя Терсь. 5 тыс. штук мальков нельмы — еще одного ценного вида рыб — готовятся к выпуску в низовья реки Томь до конца месяца. Эти инициативы — часть планомерной работы ЕВРАЗа по восстановлению биологических ресурсов водных объектов, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Экологи ЕВРАЗ ЗСМК запустят в реки Сибири более 40 тыс. мальков ценных пород рыб

«Выпуск молоди — часть комплексной экологической программы ЕВРАЗа, направленной на восстановление и поддержание биологического разнообразия водных объектов региона. Все процессы проходят под строгим контролем специалистов, что позволяет нам быть уверенными в качестве и жизнеспособности рыбы. Помимо зарыбления, компания реализует крупные экологические проекты по очистке сточных вод на строительной и рельсовой площадках», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.

По заказу ЕВРАЗ ЗСМК мальков выращивают в специализированном рыбоводческом хозяйстве и выпускают в благоприятную среду после того, как рыбы достигают необходимого для выживания в дикой среде веса: 0,2 грамма. Контролируют процесс представители Росрыболовства, рыбинспекции и экологи ЕВРАЗ ЗСМК.

Экологи ЕВРАЗ ЗСМК запустят в реки Сибири более 40 тыс. мальков ценных пород рыб

Общие затраты компании на экологические проекты в 2025-2026 годах. составят более 20 млрд руб. Уже реализован проект по модернизации систем охлаждения коксового газа и очистных сооружений. На агломерационной фабрике комбината строится комплекс серогазоочистки. Мощная установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%. Эти меры позволят существенно улучшить экологическую обстановку в городе.

Изображения предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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