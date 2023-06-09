ЕВРАЗ выпустил в Нижнетагильское водохранилище более 15 тыс. мальков сазана в рамках экологической акции

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили в прудок-осветлитель комбината на реке Вязовке высшие ...26.05.2023 ЕВРАЗ НТМК в рамках экологической акции выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. белых толстолобиков
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В рамках реализации программы по расширению биологического разнообразия в водоемах ...03.09.2021 Специалисты ЕВРАЗа выпустили в городской пруд Нижнего Тагила более 3 тыс. мальков сазана, белого амура и толстолобика
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. ЕВРАЗ выделил более 500 тыс. рублей на зарыбление Тагильского пруда мальками сазана, ...04.12.2019 ЕВРАЗ НТМК победил во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности-2019»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. ЕВРАЗ НТМК победил во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности-2019» ...21.09.2018 ЕВРАЗ НТМК выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. ЕВРАЗ НТМК впервые выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура. Рыб ...