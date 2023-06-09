ЕВРАЗ выпустил в Нижнетагильское водохранилище более 15 тыс. мальков сазана в рамках экологической акции

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. ЕВРАЗ выпустил в Нижнетагильский пруд более 15 тыс. мальков сазана. Экологическая акция направлена на воспроизводство биологических ресурсов в водных объектах Нижнего Тагила, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Вес трехмесячных мальков сазана достигает в среднем 20 гр — этого достаточно, чтобы рыба смогла адаптироваться к естественным условиям и перезимовать в большом водоеме.Зарыбление городских водоемов сазаном позволяет очищать воду и расширять биологическое разнообразии. Рыбы-мелиораторы питаются камышами, рогозом, кубышкой и таким образом очищают водоемы от разросшихся водорослей.«ЕВРАЗ ежегодно направляет более 10 млн руб. на искусственное воспроизводство биологических ресурсов в водных объектах Нижнего Тагила. По результатам научных исследований экологи разрабатывают программу зарыбления и заселения высшими растениями. Мы выпускаем в Нижнетагильское и Леневское водохранилища рыб-мелиораторов и высаживаем микроводоросли хлореллы, которые улучшают водно-химические процессы», — отмечает директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.Экологическая программа ЕВРАЗ НТМК помимо зарыбления водоемов включает техническое перевооружение оборотных циклов водоснабжения. Это позволит снизить объем воды, забираемой из Нижнетагильского водохранилища, сократить сбросы в городские водоемы.В 2022 году на природоохранные мероприятия уральских предприятий ЕВРАЗа было направлено около 2,5 млрд руб. Снижение выбросов в атмосферу и очистка технической воды — приоритетные направления экологической программы ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.