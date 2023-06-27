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Вчера, 15:27

В рамках реализации нацпроекта «Экология» из бюджета Свердловской области выделено 730 тыс. рублей на зарыбление водоемов региона

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области порядка 24 тыс. мальков сазана будет выпущено в местные водоемы. На эти цели из регионального бюджета было направлено 730 тыс. руб. Мероприятия станут очередным этапом реализации национального проекта «Экология», сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Уже осенью этого года по 7,9 тыс. мальков сазана будет выпущено в Верхне-Сысертский пруд, Волчихинское водохранилище и Исетское озеро.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, сазан для искусственного зарыбления выбран не случайно.

«Мальки этой рыбы хорошо приживаются в открытых водоемах, а значит, в дальнейшем, благодаря уже взрослым особям, их популяция на местах будет увеличиваться с каждым годом. Кроме того, сазан способствует очистке водоемов от зарастания и заболачивания, ведь он питается донными водорослями», — рассказал глава регионального ведомства.

В водоемы будут запускать мальков весом от 25 граммов, которые родились этой весной. Их разведением для водоемов Среднего Урала, а также выпуском на волю в 2023 году занимается Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

Напомним, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области проводит работы по зарыблению местных водоемов уже на протяжении 10 лет. С 2018 года мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экология». За этот период поголовье рыбы пополнялось в Верхне-Макаровском, Исетском и Волчихинском водохранилищах, Черноисточинском пруду, озерах Песчаное и Балтым, Невьянском пруду, Верхне-Сысертском, Шайтанском и Староуткинском прудах.
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