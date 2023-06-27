В рамках реализации нацпроекта «Экология» из бюджета Свердловской области выделено 730 тыс. рублей на зарыбление водоемов региона

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области до конца текущего года ...14.10.2022 Рыбно-экологический баланс
Специалисты компании «Гринвич — жилая недвижимость» выпустили 800 мальков сазана в Верхне-Сысертское водохранилище ...11.10.2022 Компания «Гринвич — жилая недвижимость» выпустит 800 мальков сазана в Верхне-Сысертское водохранилище
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. Компания «Гринвич — жилая недвижимость» выпустит 800 мальков сазана в Верхне-Сысертское ...20.05.2022 В Свердловской области в июне начнется очистка Черноисточинского водохранилища
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Свердловской области в июне, после нереста рыб, начнутся работы по очистке ...21.09.2018 ЕВРАЗ НТМК выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. ЕВРАЗ НТМК впервые выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура. Рыб ...