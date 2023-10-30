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30.10.2023

Специалисты ММК выпустили около 200 тыс. мальков различных пород рыб в Магнитогорское водохранилище

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2023. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) выпустили около 200 тыс. мальков различных пород рыб в Магнитогорское водохранилище на реке Урал. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.

Специалисты ММК выпустили около 200 тыс. мальков различных пород рыб в Магнитогорское водохранилище
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

Как рассказал начальник лаборатории охраны окружающей среды, главный специалист по экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин, Магнитогорское водохранилище с 2015 года признано объектом рыбохозяйственного назначения высшей категории. С целью исключения сбросов в водохранилище промышленных стоков компания реализовала проект по строительству разделительной дамбы стоимостью 630 млн руб., который завершился в ноябре 2018 года.

В том же году в рамках компенсационных мероприятий было начато зарыбление Магнитогорского водохранилища молодью сазана. Всего с 2018-го по 2021 год в акваторию было выпущено 800 тыс. мальков. Проведенная оценка показала высокую приживаемость сазана.

В 2020 году совместно с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства проведена работа по расширению видового состава рыб и подбору перспективных видов с высокой приживаемостью в условиях Южного Урала. В резервуар-охладитель оборотной системы водоснабжения ММК была выпущена пробная партия (12 тыс.) мальков белого амура и толстолобика.

«В прошлом году мы выпустили в Магнитогорское водохранилище 30 тыс. мальков белого амура и 50 тыс. толстолобика. Сегодня мы продолжаем ставшую уже доброй традицией работу по зарыблению — выпускаем за счет собственных средств ПАО «ММК» еще 40 тыс. мальков белого амура и 140 тыс. мальков толстолобика, а также 8,5 тыс. мальков сазана в качестве компенсационных мероприятий в рамках реконструкции набережной реки Урал. Поэтапное зарыбление Магнитогорского водохранилища новыми видами рыб создаст устойчивые разновозрастные популяции, что позволит провести научно-исследовательские работы по изучению приживаемости данных видов в условиях Южного Урала. Эти работы запланированы на летний сезон будущего года», — сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.

Добавим, что программа по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области была утверждена генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым в 2020 году. В числе ее ключевых направлений — восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища; сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК»; озеленение Магнитогорска.
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