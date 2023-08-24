ЕВРАЗ выпустил в пруд Нижнего Тагила более 16 тыс. мальков сазана

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. ЕВРАЗ выпустил в Нижнетагильский пруд более 15 тыс. мальков сазана. Экологическая акция ...26.05.2023 ЕВРАЗ НТМК в рамках экологической акции выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. белых толстолобиков
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В рамках реализации программы по расширению биологического разнообразия в водоемах ...24.10.2022 ЕВРАЗ направил более 1,7 млн рублей на зарыбление Нижнетагильского пруда мальками белого амура и судака
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. ЕВРАЗ выпустил в Нижнетагильский пруд более 5 тыс. подрощенных особей белого амура и ...03.09.2021 Специалисты ЕВРАЗа выпустили в городской пруд Нижнего Тагила более 3 тыс. мальков сазана, белого амура и толстолобика
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. ЕВРАЗ выделил более 500 тыс. рублей на зарыбление Тагильского пруда мальками сазана, ...21.09.2018 ЕВРАЗ НТМК выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. ЕВРАЗ НТМК впервые выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура. Рыб ...