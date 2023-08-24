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ЕВРАЗ выпустил в пруд Нижнего Тагила более 16 тыс. мальков сазана

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. ЕВРАЗ НТМК выпустил в Нижнетагильский пруд более 16 тыс. мальков сазана. В мероприятии приняли участие экологи компании, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод» и уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, ветераны городских предприятий, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».

ЕВРАЗ выпустил в пруд Нижнего Тагила более 16 тыс. мальков сазана
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Перед выпуском рыбы специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб. Для зарыбления выбрали травоядную рыбу-мелиоратора — сазана, который поедает растительные остатки и избытки, тем самым предотвращая преждевременное заиливание водоема.

Алексей Бурдилов сообщил, что особей выращивали в питомнике специалисты ФГБУ «Главрыбвод». Они же доставили мальков весом от 20 г в Нижний Тагил.

«Совместно с крупнейшими предприятиями Нижнего Тагила мы реализуем федеральные проекты «Чистая вода» и «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология». Металлурги регулярно зарыбляют Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище, и сегодняшнее мероприятие — это очередной шаг к сохранению экосистемы Нижнего Тагила», – подчеркнул А.Бурдилов.

В свою очередь, начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова отметила, что с 2018 года в естественную среду было выпущено более 30 тыс. толстолобиков, белых амуров, судаков и сазанов.

«В октябре ЕВРАЗ также выпустит в Нижнетагильский пруд 10 тыс. особей белого амура. Всего в этом году на зарыбление на Урале компания направит свыше 1 млн руб.», — подытожила С. Неугодникова.

Напомним, что в прошлом году ЕВРАЗ выпустил в Нижнетагильский пруд более 15 тыс. мальков сазана. Зарыбление городских водоемов сазаном позволяет очищать воду и расширять биологическое разнообразие. Рыбы-мелиораторы питаются камышом, рогозом, кубышкой, и таким образом очищают водоемы от разросшихся водорослей.
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