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ЕВРАЗ НТМК в рамках экологической акции выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. белых толстолобиков

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В рамках реализации программы по расширению биологического разнообразия в водоемах Нижнего Тагила ЕВРАЗ НТМК провел экологическую акцию по зарыблению Нижнетагильского пруда. В водоем было выпущено более 1 тыс. молодых особей белого толстолобика, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.

ЕВРАЗ НТМК в рамках экологической акции выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. белых толстолобиков

Накануне акции была проведена оценка состояния водного объекта. Специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб. Они отмечают, что белый толстолобик питается микроводорослями и растительными остатками, очищая водоемы.

ЕВРАЗ НТМК в рамках экологической акции выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. белых толстолобиков

«Экологическая программа ЕВРАЗ НТМК по расширению биоразнообразия предполагает несколько направлений: выпуск рыбы в Нижнетагильское и Леневское водохранилища, выпуск в прудки-отстойники высших растений, которые помогают очищать воду. Высадку микроводоросли хлореллы в тагильские водоемы для улучшения водно-химических процессов и создания кормовой базы для рыб. Данные мероприятия позволяют поддерживать правильное состояние водоемов, формировать устойчивый баланс и травоядных рыб, поедающих вредные растения, и хищников», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

ЕВРАЗ НТМК в рамках экологической акции выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. белых толстолобиков
ЕВРАЗ НТМК в рамках экологической акции выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. белых толстолобиков

На комплекс мероприятий по биоразнообразию ЕВРАЗ ежегодно направляет более 10 млн руб. Помимо улучшения состояния водоемов, ЕВРАЗ НТМК реализует масштабные природоохранные мероприятия в производственных подразделениях. Ведется модернизация оборудования, все новые агрегаты устанавливаются с учетом их экологичности. В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК полностью обновлено доменное производство, ведется замена аспирационных установок в конвертерном цехе и на коксохимическом производстве. В рамках национального проекта «Чистый воздух» на снижение нагрузки на окружающую среду направлено уже более 4,4 млрд руб.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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