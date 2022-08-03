Специалисты ЕВРАЗа выпустили в сибирскую реку Томь 15 тыс. мальков ценного вида рыб

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК выпустили в реку Томь около 300 тыс. мальков нельмы и пеляди. ...17.06.2022 Распадская угольная компания стала инициатором благотворительной акции «Дары Сибирским рекам»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Междуреченске по инициативе Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными ...22.07.2021 Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК вырастили и выпустили в сибирские реки почти 290 тыс. мальков рыбы
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Для восстановления окружающей среды и видового разнообразия в реку Томь Обь-Иртышского ...24.06.2021 Распадская угольная компания выпустит в сибирские реки 80 тыс. мальков
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2021. Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) в этом году ...28.06.2018 ЕВРАЗ ЗСМК ввел в эксплуатацию современное рыбозащитное устройство на реке Томь
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. ЕВРАЗ ЗСМК на Береговой насосной станции в Новокузнецке ввел в работу современное ...