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Специалисты ЕВРАЗа выпустили в сибирскую реку Томь 15 тыс. мальков ценного вида рыб

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК выпустили в реку Томь Обь-Иртышского водного бассейна более 15 тыс. мальков нельмы. На реализацию акции по сохранению рек Сибири комбинат направил 630 тыс. руб.

Специалисты ЕВРАЗа выпустили в сибирскую реку Томь 15 тыс. мальков ценного вида рыб

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, мальков вырастили в специальном водохранилище на Томском научно-производственном рыбоводном комплексе. Там созданы условия, максимально приближенные к тем, в которых обитает нельма. Такой подход позволяет обеспечить высокую выживаемость молоди в естественной среде обитания. Когда мальки достигают граммового веса, специалисты предприятия выпускают их в реку.

«Нельма — это ценная рыба семейства лососевых. Ее мальки могут вырасти до 120 сантиметров в длину, достичь массы 30-40 кг и прожить в Томи до 25 лет. Несмотря на ограничения ловли этой рыбы, ее численность в последние годы значительно уменьшилась. Поэтому усилия экологов направлены на восстановление ее популяции в сибирских реках», — говорится в сообщении.

Специалисты ЕВРАЗа выпустили в сибирскую реку Томь 15 тыс. мальков ценного вида рыб

Отмечается, что улучшение экологической обстановки на территории деятельности предприятия — значимое направление работы ЕВРАЗ ЗСМК. На комбинате реализуется масштабная экологическая программа, которая включает в себя водоохранные действия, в том числе строительство очистных сооружений. Также реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение объемов сброса сточных вод. Только за последние два года общие затраты на водоохранные мероприятия составили более 2 млрд руб.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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