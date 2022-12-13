УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Сегодня, 13:48

Об особенностях использования шаровых кранов

Это вид арматуры, который достаточно востребован, когда нужно устроить трубопроводные сети различного предназначения для химической отрасли.

Главным предназначением таких изделий считается возможность открывать и перекрывать перемещение рабочей среды, а также регулировать пропускную способность. К слову, краны шаровые стальные возникли в прошлом столетии, однако в то время конструктивное исполнение не позволяло предлагать им предельную герметичность. После усовершенствований востребованность промышленных шаровых кранов возросла, и в настоящее время эта арматура активно рассматривается для оснащения механизмов, транспортирующих многочисленные промышленные среды.

краны шаровые стальные sng2000.ru

В современной промышленности рассматривается арматура в трех вариантах исполнения. Если говорить о материале производства, это нержавейка, легированная и углеродистая сталь. В маркировке есть символы "с", "лс" или "нж", соответственно.

Где используются шаровые краны?

Такие изделия имеют определенную специфику, которая оказывает влияние на сферу их использования:

  • — запорная составляющая, имеющая форму геометрического тела вращения;
  • — зеркальная симметричность запорного элемента и корпуса;
  • — перевод пробки из одного положения в другое;
  • — наличие многочисленных вариантов — от полнопроходных до редуцированных;
  • — перспектива мешать среды с помощью трехходовых шаровых кранов;
  • — минимальные гидропотери и простое конструктивное исполнение;
  • — разные типы управления — механическое, автоматическое, механическое, ручное, удаленное;
  • — предельный ресурс эксплуатации;
  • — больше сотни вариантов конструкции.

Все вместе это дает возможность рассматривать шаровые краны в судовой, пищевой, пароводяной, перерабатывающей и прочих сферах промышленности.

Вариант фиксации к трубам

В зависимости от предназначения трубопровода и поставленных задач краны могут присоединяться к трубопрокату разными путями:

  • — сваркой — это решение самое надежное;
  • — резьбой — по краях предусмотрена наружная либо внутренняя резьба;
  • — фланцами.

Для кранов актуальными являются все варианты крепления. Разделка патрубков осуществляется либо по ГОСТам, либо по персональному заданию клиента. На сайте https://sng2000.ru/ можно найти разные варианты шаровых кранов, поэтому выбрать изделие можно по выгодной стоимости.

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
13.12.2022 Индекс кранов в Екатеринбурге в IV квартале снизился до 140 штук

В IV квартале 2022 года индекс кранов в Екатеринбурге снизился до 140 штук. Это минимальное за год значение, сообщает ...

13.12.2022 Индекс кранов в Екатеринбурге в IV квартале снизился до 140 штук

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В IV квартале 2022 года индекс кранов в Екатеринбурге снизился до 140 штук. Это ...

02.12.2016 ЕВРАЗ НТМК переводит краны на радиоуправление

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2016. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) продолжает ...

26.03.2012 ООО «РосТрансАвто» предлагает в аренду башенные краны MITSUBER

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2012. Сегодня в связи с увеличением объемов строительства повышается потребность в расширении ...

08.10.2009 Чешский завод MSA (ЗАО «Группа ЧТПЗ») получил сертификаты соответствия требованиям Украины и Казахстана на шаровые краны для магистральных трубопроводов

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2009. Чешский производитель трубопроводной арматуры MSA (ЗАО «Группа ЧТПЗ») получил ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.01.2023Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры20.01.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с Союзом российских городов опытом по развитию транспортно-логистического каркаса
Архив новостей
Февраль 2023 (405)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18