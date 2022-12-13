Об особенностях использования шаровых кранов

Это вид арматуры, который достаточно востребован, когда нужно устроить трубопроводные сети различного предназначения для химической отрасли.

Главным предназначением таких изделий считается возможность открывать и перекрывать перемещение рабочей среды, а также регулировать пропускную способность. К слову, краны шаровые стальные возникли в прошлом столетии, однако в то время конструктивное исполнение не позволяло предлагать им предельную герметичность. После усовершенствований востребованность промышленных шаровых кранов возросла, и в настоящее время эта арматура активно рассматривается для оснащения механизмов, транспортирующих многочисленные промышленные среды.

В современной промышленности рассматривается арматура в трех вариантах исполнения. Если говорить о материале производства, это нержавейка, легированная и углеродистая сталь. В маркировке есть символы "с", "лс" или "нж", соответственно.

Где используются шаровые краны?

Такие изделия имеют определенную специфику, которая оказывает влияние на сферу их использования:

— запорная составляющая, имеющая форму геометрического тела вращения;

— зеркальная симметричность запорного элемента и корпуса;

— перевод пробки из одного положения в другое;

— наличие многочисленных вариантов — от полнопроходных до редуцированных;

— перспектива мешать среды с помощью трехходовых шаровых кранов;

— минимальные гидропотери и простое конструктивное исполнение;

— разные типы управления — механическое, автоматическое, механическое, ручное, удаленное;

— предельный ресурс эксплуатации;

— больше сотни вариантов конструкции.

Все вместе это дает возможность рассматривать шаровые краны в судовой, пищевой, пароводяной, перерабатывающей и прочих сферах промышленности.

Вариант фиксации к трубам

В зависимости от предназначения трубопровода и поставленных задач краны могут присоединяться к трубопрокату разными путями:

— сваркой — это решение самое надежное;

— резьбой — по краях предусмотрена наружная либо внутренняя резьба;

— фланцами.

Для кранов актуальными являются все варианты крепления. Разделка патрубков осуществляется либо по ГОСТам, либо по персональному заданию клиента. На сайте https://sng2000.ru/ можно найти разные варианты шаровых кранов, поэтому выбрать изделие можно по выгодной стоимости.