ЕВРАЗ подарил школьные принадлежности почти 1 тыс. первоклассников Новокузнецка

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Накануне 1 сентября ЕВРАЗ ЗСМК по традиции поздравил детей сотрудников, которые в этом году впервые идут в школу. Полезные подарки вручили почти 1 тыс. ребят из Новокузнецка.Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, в качестве подарков первоклассники получили энциклопедию, настольные игры, бутылку для воды и другие принадлежности для предстоящей учебы. Также каждому ребенку компания подарила мини-энциклопедию «О чем стучит сердце» с «живой» раскраской, созданной при помощи дополненной реальности, и развивающими заданиями.Помимо этого, для будущих школьников и их родителей подготовили праздничные программы. В частности, в культурно-спортивном центре металлургов ребятам показали познавательное представление, а в Театре металлургов первоклассники поучаствовали в игровой программе с конкурсами и посмотрели спектакль.Также ЕВРАЗ ЗСМК выделил более 10 млн руб. школам Новокузнецка для подготовки к новому учебному году. Например, в лицее № 34 установили тренажеры, а также приобрели оборудование для сдачи норм ГТО учениками Центрального района. Кроме того, при поддержке комбината капитально отремонтируют кровли школ № 5 и 33.