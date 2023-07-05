ЕВРАЗ подарил школьные принадлежности почти 1 тыс. первоклассников Новокузнецка

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Сотрудники ЕВРАЗа подготовили праздничные мероприятия в честь профессионального ...16.05.2023 ЕВРАЗ ЗСМК направит почти 1 млрд рублей на ремонт оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК 15 мая завершила отопительный сезон. Специалисты ...01.09.2022 ЕВРАЗ направил средства на ремонт помещений и закупку оборудования для образовательных учреждений Урала
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. ЕВРАЗ выделил 8 млн руб. на ремонт помещений, закупку мебели и оборудования для ...01.09.2021 ЕВРАЗ подарил первоклассникам Нижнего Тагила школьные принадлежности и отремонтировал кабинет для вуза
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подготовили для детей своих сотрудников подарки к первому ...20.11.2019 ЕВРАЗ ЗСМК представил проект модернизации электрофильтров ЗапсибТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК рассказали журналистам о природоохранных мероприятиях регионального ...