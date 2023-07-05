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ЕВРАЗ подарил школьные принадлежности почти 1 тыс. первоклассников Новокузнецка

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Накануне 1 сентября ЕВРАЗ ЗСМК по традиции поздравил детей сотрудников, которые в этом году впервые идут в школу. Полезные подарки вручили почти 1 тыс. ребят из Новокузнецка.

ЕВРАЗ подарил школьные принадлежности почти 1 тыс. первоклассников Новокузнецка
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, в качестве подарков первоклассники получили энциклопедию, настольные игры, бутылку для воды и другие принадлежности для предстоящей учебы. Также каждому ребенку компания подарила мини-энциклопедию «О чем стучит сердце» с «живой» раскраской, созданной при помощи дополненной реальности, и развивающими заданиями.

Помимо этого, для будущих школьников и их родителей подготовили праздничные программы. В частности, в культурно-спортивном центре металлургов ребятам показали познавательное представление, а в Театре металлургов первоклассники поучаствовали в игровой программе с конкурсами и посмотрели спектакль.

Также ЕВРАЗ ЗСМК выделил более 10 млн руб. школам Новокузнецка для подготовки к новому учебному году. Например, в лицее № 34 установили тренажеры, а также приобрели оборудование для сдачи норм ГТО учениками Центрального района. Кроме того, при поддержке комбината капитально отремонтируют кровли школ № 5 и 33.
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