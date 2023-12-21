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ЕВРАЗ вручит новогодние подарки более чем 18 тыс. детей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. ЕВРАЗ вручит новогодние подарки более чем 18 тыс. детей. Праздничные наборы получат дети сотрудников ЕВРАЗа в Новокузнецке, Гурьевске, Таштаголе, Шерегеше, Казе, а также воспитанники детских домов, подопечные детских социальных учреждений и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга.

ЕВРАЗ вручит новогодние подарки более чем 18 тыс. детей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Мы понимаем, как важно создавать атмосферу новогоднего праздника для детей и взрослых. В этом году компания не только дарила подарки ребятам, но и открыла новые пространства для семейного отдыха. Мы хотим, чтобы зимние праздники горожан прошли ярко и радостно», — подчеркнула директор благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.

Добавим, что сотрудники компании уже помогли детям посетить новогодние театрализованные представления. Они проходили на разных площадках Новокузнецка. В Театре металлургов провели утренники с элементами инклюзии для детей с ОВЗ. Кроме того, для детей работников металлопромышленного холдинга устроили благотворительный спектакль «Бременские музыканты» в Новокузнецком драматическом театре. В предновогоднюю неделю и январские каникулы сотрудники ЕВРАЗа вместе с детьми могут посмотреть спектакли «Тайна новогодней звезды» и «Денискин подарок» в Театре металлургов и КЦ ЗСМК.
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