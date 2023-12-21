ЕВРАЗ вручит новогодние подарки более чем 18 тыс. детей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. ЕВРАЗ вручит более 35 тыс. подарков детям из Новокузнецка, Таштагольского района, ...01.09.2023 ЕВРАЗ подарил школьные принадлежности почти 1 тыс. первоклассников Новокузнецка
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Накануне 1 сентября ЕВРАЗ ЗСМК по традиции поздравил детей сотрудников, которые в этом ...29.12.2022 ЕВРАЗ перечислил более 23 млн рублей на новогодние подарки детям на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Более 25 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара получат подарки от ЕВРАЗа к Новому ...09.01.2020 ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. На ...29.12.2016 ЕВРАЗ подарит более 24 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. ЕВРАЗ к Новому году подарит более 24 тыс. подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. ...