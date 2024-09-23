ЕВРАЗ выделил более 5 млн рублей на оснащение подшефных детских домов в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. ЕВРАЗ выделил более 5 млн руб. на оснащение подшефных детских домов в Новокузнецке. Компания ежегодно поддерживает подшефные учреждения. Только за последние пять лет ЕВРАЗ направил на эти цели в Новокузнецке более 30 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Так, в детском доме «Остров надежды» спортивный комплекс дополнила новая воркаут-площадка площадью 175 кв. м. Здесь установлено современное оборудование для занятий: тройной каскад турников, брусья и три комплекса для выполнения упражнений различной степени сложности. Площадкой могут пользоваться воспитанники разного возраста. Также здесь станут проходить уроки по физической культуре и занятия в свободное от учебы время.А воспитанники Дома детства в новом центре виртуальной и дополненной реальности будут разрабатывать VR-приложения и изучать школьную программу с использованием современных технологий. Новый центр оснащен автономными VR-шлемами, ноутбуками с VR-поддержкой, комплектующими и программным обеспечением. На занятиях дети смогут видеть реалистичные 2D- и 3D-модели объектов изучения, наблюдать за их изменениями, управлять ими, выполнять задания в виртуальной реальности, а также получать практические знания по естественно-научным предметам, истории, технологии и в рамках профориентации.Директор благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко сообщила, что вместе с педагогами учреждений предприятие старается сделать максимально комфортными условия для проживания и развития детей.«За последние несколько лет при поддержке ЕВРАЗа в детском доме «Остров надежды» и «Доме детства» были установлены многофункциональные спортивные и игровые площадки. В 2022 году на юбилей детского дома-школы «Дом детства» компания подарила сертификат для оснащения кабинета информатики. Ранее в образовательном учреждении отремонтировали и установили интерактивное оборудование в более чем 10 учебных кабинетах. В детском доме «Остров надежды» за последние семь лет, помимо спортивных площадок, ЕВРАЗ помог укомплектовать кабинет для занятий робототехникой, а также сенсорную комнату и музыкальный зал», — рассказала А. Кривоноженко.Она также отметила, что ежегодно для выпускников 9-х и 11-х классов подшефных детских домов компания приобретает подарки, наряды для выпускных балов. Первоклассникам к учебному году дарят увлекательные энциклопедии и книги для творчества. На средства ЕВРАЗа регулярно пополняется спортивный инвентарь для летнего и зимнего отдыха воспитанников.