УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:35

ЕВРАЗ выделил более 5 млн рублей на оснащение подшефных детских домов в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. ЕВРАЗ выделил более 5 млн руб. на оснащение подшефных детских домов в Новокузнецке. Компания ежегодно поддерживает подшефные учреждения. Только за последние пять лет ЕВРАЗ направил на эти цели в Новокузнецке более 30 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ выделил более 5 млн рублей на оснащение подшефных детских домов в Новокузнецке

Так, в детском доме «Остров надежды» спортивный комплекс дополнила новая воркаут-площадка площадью 175 кв. м. Здесь установлено современное оборудование для занятий: тройной каскад турников, брусья и три комплекса для выполнения упражнений различной степени сложности. Площадкой могут пользоваться воспитанники разного возраста. Также здесь станут проходить уроки по физической культуре и занятия в свободное от учебы время.

А воспитанники Дома детства в новом центре виртуальной и дополненной реальности будут разрабатывать VR-приложения и изучать школьную программу с использованием современных технологий. Новый центр оснащен автономными VR-шлемами, ноутбуками с VR-поддержкой, комплектующими и программным обеспечением. На занятиях дети смогут видеть реалистичные 2D- и 3D-модели объектов изучения, наблюдать за их изменениями, управлять ими, выполнять задания в виртуальной реальности, а также получать практические знания по естественно-научным предметам, истории, технологии и в рамках профориентации.

Директор благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко сообщила, что вместе с педагогами учреждений предприятие старается сделать максимально комфортными условия для проживания и развития детей.

«За последние несколько лет при поддержке ЕВРАЗа в детском доме «Остров надежды» и «Доме детства» были установлены многофункциональные спортивные и игровые площадки. В 2022 году на юбилей детского дома-школы «Дом детства» компания подарила сертификат для оснащения кабинета информатики. Ранее в образовательном учреждении отремонтировали и установили интерактивное оборудование в более чем 10 учебных кабинетах. В детском доме «Остров надежды» за последние семь лет, помимо спортивных площадок, ЕВРАЗ помог укомплектовать кабинет для занятий робототехникой, а также сенсорную комнату и музыкальный зал», — рассказала А. Кривоноженко.

Она также отметила, что ежегодно для выпускников 9-х и 11-х классов подшефных детских домов компания приобретает подарки, наряды для выпускных балов. Первоклассникам к учебному году дарят увлекательные энциклопедии и книги для творчества. На средства ЕВРАЗа регулярно пополняется спортивный инвентарь для летнего и зимнего отдыха воспитанников.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.09.2024 ЕВРАЗ направил 700 тыс. рублей на открытие образовательного кластера в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на создание образовательного кластера в детском саду № 208 ...

14.02.2024 ЕВРАЗ ЗСМК поощрил студентов Кузбасса именными и корпоративными стипендиями

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. ЕВРАЗ ЗСМК вручил 63 студентам пяти базовых образовательных учреждений в Новокузнецке и ...

06.02.2024 ЕВРАЗ вложил 36 млн рублей в программы повышения квалификации с помощью технологий виртуальной реальности

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. На предприятиях ЕВРАЗа сотрудники повышают квалификацию с помощью VR-тренажеров и ...

14.07.2023 ЕВРАЗ помог в реконструкции аллеи на улице Клименко в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В рамках программы «ЕВРАЗ — городу» горно-металлургический холдинг направил 30 млн руб. ...

21.06.2016 ЕВРАЗ КГОК выделил более 8,5 млн рублей на ремонт детских учреждений Качканара

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2016. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) в 2016 году ...

Популярные новости
24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
Архив новостей
Сентябрь 2024 (631)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18