ЕВРАЗ приглашает принять участие в грантовом конкурсе социальных проектов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. ЕВРАЗ объявляет о старте нового сезона грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Он пройдет на шести территориях Сибири: в Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе, Казе, Шерегеше и Гурьевском муниципальном округе. Задача конкурса — развитие общественной инициативы и поддержка социально значимых проектов.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, к участию в конкурсе приглашаются организации и инициативные группы жителей с проектами по благоустройству городской среды, улучшению экологии, продвижению спорта, пропаганде здорового образа жизни. Также рассмотрят инициативы в области образования и досуга детей и молодежи, проекты по поддержке творческих коллективов и молодых талантов; предложения, направленные на укрепление и популяризацию семейных ценностей, воспитание и защиту прав и интересов детей. В том числе — по сохранению историко-культурного наследия, развитию экологического туризма, внедрению интеллектуальных цифровых технологий, поддержке пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, социальной рекламе и прочим социально значимым инициативам.



Заявки принимаются в электронном виде с 20 февраля по 14 апреля 2023 года. Сумма гранта варьируется: в Новокузнецке — от 10 до 700 тыс. руб., в Междуреченске — от 10 до 500 тыс. руб., в Таштаголе, Казе, Шерегеше и Гурьевском муниципальном округе — от 10 до 300 тыс. руб.



Подробная информация о конкурсе размещена в положении на сайте grant.evraz.com.



Кроме того, в рамках проекта ЕВРАЗ традиционно организует образовательные мероприятия, которые проведут для участников конкурса опытные специалисты по социальному проектированию российского уровня.



«1 марта будет организован вебинар: с 13.00 до 14.00 все желающие смогут получить ответы на вопросы о конкурсе, рекомендации по оформлению проектной заявки. С 14.00 до 15.30 узнают о новых возможностях, предлагаемых участникам в этом году, — по реализации грантовых проектов на условиях софинансирования. Ссылка для подключения к вебинарам будет направлена на электронную почту, указанную при регистрации. 13 марта с 14.00 до 18.00 состоится проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» — партнерский проект компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ. Для участия требуется регистрация до 7 марта по ссылке», — говорится в сообщении.



Также для всех желающих будут организованы еженедельные онлайн-консультации по вопросам оформления заявок. Они будут проводиться по четвергам со 2 марта по 13 апреля с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.00.



Участие в мероприятиях бесплатное. Обязательна регистрация не позднее трех дней до начала. Для регистрации нужно перейти по QR-коду. Справки можно получить по телефону 8 (3843) 79-30-47, 79-20-13, 79-16-26.