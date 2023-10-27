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ЕВРАЗ выделит 8 млн рублей для победителей грантового конкурса социальных проектов на Урале

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» победили 22 проекта: 14 — в Нижнем Тагиле, восемь — в Качканаре. Максимальная сумма гранта в Нижнем Тагиле — 700 тыс. руб., в Качканаре — 500 тыс. руб. Общая сумма финансирования — 8 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Среди победителей в Нижнем Тагиле — городская детская больница. На грант ЕВРАЗа в стационаре медучреждения создадут уголок с игровыми и развивающими модулями. У здания Нижнетагильского социально-педагогического института обустроят сквер, а благотворительный фонд «Живи, малыш!» приобретет специальные развивающие игры и компьютерную технику в реабилитационный центр, а также оплатит работу нейропсихолога и специалиста по адаптивным занятиям для детей с особенностями развития.

В Качканаре Дом детского творчества откроет ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Общественники из организации «Сердце Урала» установят навигацию и информационные стенды, оборудуют пикниковые зоны на туристической тропе к южной вершине горы Качканар — по пути знаменитого натуралиста XVIII века Петра Симона Палласа.

«Добрый конкурс ЕВРАЗа каждый год побуждает коллективы наших муниципальных и общественных организаций создавать и претворять в жизнь идеи для жителей. Спасибо ЕВРАЗу за поддержку востребованных, заметных улучшений во всех сферах жизни города!» — сказал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

В свою очередь, председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн поблагодарил участников конкурса за инициативу и настойчивость, а ЕВРАЗ — за социальную ответственность.

Директор благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн напомнила, что конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года с целью поддержки социально значимых инициатив в регионах присутствия предприятия.

«Уникальность грантового конкурса в том, что он дает возможность циклично развивать проекты. Отрадно, что с годами количество ценных, полезных идей не снижается, а качество подготовки проектов растет. Чувствуется осознанность и опыт авторов, и в этом прогрессе есть вклад компании: мы ежегодно проводим вебинары о правильном оформлении идей, а вскоре будем обучать активных граждан тому, как находить в городах области для улучшений», — подытожила Е. Раудштейн.

Проекты, получившие грантовую поддержку, будут реализованы в 2024-2025 годах.
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