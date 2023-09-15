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В Нижнем Тагиле и Качканаре в 2024 году реализуют 13 грантов ЕВРАЗа на 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. В рамках конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле и Качканаре в 2024 году реализуют 13 проектов на 8 млн руб., выделенных в виде грантов холдингом ЕВРАЗ. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

В Нижнем Тагиле и Качканаре в 2024 году реализуют 13 грантов ЕВРАЗа на 8 млн рублей

«В 2024 году на гранты компании в Нижнем Тагиле реализуют 13 проектов, в Качканаре — 7. Общая сумма грантов — 8 млн рублей», — указано в сообщении центра.

На конкурс в 2023 году было подано 94 заявки. Финалистов и победителей выбирали члены экспертного совета. Размер максимального гранта в Нижнем Тагиле составил 700 тыс. руб., в Качканаре — 500 тыс. руб. Конкурс проводится 16 лет. За это время было реализовано более 270 проектов в области культуры и искусства, образования, благоустройства.

В Нижнем Тагиле и Качканаре в 2024 году реализуют 13 грантов ЕВРАЗа на 8 млн рублей

В 2024 году в Нижнем Тагиле на гранты ЕВРАЗа Дворец детского и юношеского творчества оснастит астрономический центр современной оптической техникой, создаст мобильный робототехнический класс для выездных обучающих мероприятий в школах Нижнего Тагила и Пригородного района. В Гальяно-Горбуновском массиве высадят Зеленый проспект, Дворец национальных культур проведет открытый фестиваль детского и юношеского инструментального творчества «Играй, гармошка!». Станция юных натуралистов реализует проект «Особенный фотограф» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 8-м микрорайоне Качканара возле дома № 2 будет построена современная игровая площадка и высажены кусты. Библиотека им. Ф. Т. Селянина реализует профориентационный проект «Я б в рабочие пошел, пусть мне все расскажут…». В 10-м микрорайоне будет обустроена скейт-площадка.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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