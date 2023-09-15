При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле отремонтировали палаты инфекционной больницы

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. При поддержке ЕВРАЗа в 14 палатах городской инфекционной больницы Нижнего Тагила заменили линолеум, окрасили стены и потолок. Также на грант конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» был создан уникальный детский интерьер.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, за четыре года на благотворительные средства ЕВРАЗа закуплено реанимационное и диагностическое оборудование, отремонтированы помещения городской инфекционной больницы.



В 2022 году инициативная группа сотрудников медицинского учреждения победила в конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» с проектом «Лечение с увлечением» и в 2023 году реализовала инициативу. На грант в 700 тыс. руб. и дополнительные благотворительные средства от компании в размере 3,5 млн руб. проведен косметический ремонт помещений и оформлен детский интерьер. В каждой палате обустроены интерактивные доски для рисования и раскрашивания.



«Поддержка детей и их семей, попавших в сложные обстоятельства, в том числе из-за болезни — одно из основных направлений социальных инициатив ЕВРАЗа, поэтому проект «Лечение с увлечением» получил поддержку и наивысшую оценку экспертного совета грантового конкурса. Положительные эмоции влияют на процесс выздоровления деток и взрослых. Многолетнее сотрудничество компании с инфекционной больницей приносит хорошие результаты, идущие во благо тагильчан, а это значит, что взаимовыгодные контакты будут продолжаться», — рассказала Елена Раудштейн, директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал.



Прием заявок на участие в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» на Урале проводится до 15 ноября. В 2022 году на Урале было подано более 170 заявок. Тогда победили 12 инициатив из Нижнего Тагила и 6 — из Качканара. Размер максимального гранта в Нижнем Тагиле — до 700 тыс. руб., в Качканаре — до 500 тыс. руб.