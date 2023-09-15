При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле отремонтировали палаты инфекционной больницы

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город ...26.12.2022 На Среднем Урале ЕВРАЗ выделил гранты на социальные проекты в размере 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. ЕВРАЗ совместно с членами экспертных советов Нижнего Тагила и Качканара распределил ...15.09.2022 В Нижнем Тагиле и Качканаре стартовал прием заявок на гранты конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. ЕВРАЗ выделит 8 млн руб., чтобы реализовать социальные проекты, которые предложат ...09.12.2020 ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Социально значимые проекты будут реализованы в Нижнем Тагиле и Качканаре в рамках ...30.03.2018 При поддержке ЕВРАЗа в тагильской школе открыли обновленную мастерскую электромонтажа
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. При поддержке ЕВРАЗа в школе № 49 Нижнего Тагила открыта обновленная мастерская ...