ЕВРАЗ помогает медицинским учреждениям

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ на протяжении нескольких лет регулярно выделяет средства на поддержку социальных проектов, организацию различных мероприятий и ремонт муниципальных учреждений. Только в 2023 году при поддержке горно-металлургического холдинга был проведен ремонт и обновлен парк оборудования в трех больницах регионов присутствия компании. Так, летом этого года ЕВРАЗ направил 4 млн руб. Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 им. А. А. Луцика в рамках празднования 65-летия учреждения. Также были выделены средства для приобретения двух современных стоматологических установок для муниципальной детской поликлиники Новокузнецка.Кроме этого, ЕВРАЗ на протяжении четырех лет планомерно оказывает финансовую поддержку городской инфекционной больнице Нижнего Тагила. Благодаря помощи холдинга в медицинском учреждении появилось новое реанимационное и диагностическое оборудование. Осенью этого года в 14 палатах заменили линолеум, окрасили стены и потолок.Кроме того, в 2022 году инициативная группа сотрудников медицинского учреждения победила в конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» с проектом «Лечение с увлечением» и в 2023 году реализовала инициативу. На грант в 700 тыс. руб. и дополнительные благотворительные средства от компании в размере 3,5 млн руб. проведен косметический ремонт помещений и оформлен детский интерьер. В каждой палате обустроены интерактивные доски для рисования и раскрашивания.«Поддержка детей и их семей, попавших в сложные обстоятельства, в том числе из-за болезни — одно из основных направлений социальных инициатив ЕВРАЗа, поэтому проект «Лечение с увлечением» получил поддержку и наивысшую оценку экспертного совета грантового конкурса. Многолетнее сотрудничество компании с инфекционной больницей приносит хорошие результаты, идущие во благо тагильчан, а это значит, что взаимовыгодные контакты будут продолжаться», — рассказала директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн.Также в 2023 году ЕВРАЗ направил в Нижний Тагил и Качканар более 2 млн руб. для благоустройства культурно-образовательного пространства и воркаут-комплекса. Благодаря этим средствам в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» было создано детское культурно-образовательное пространство, стилизованное под «мастерскую» первобытного человека, где юные тагильчане смогут познакомиться с макетами первобытных орудий труда — наконечниками стрел, пилами, топорами. Также ребята узнают об элементарных способах плавки руды, а проникнуться атмосферой места им поможет аудиовизуальная поддержка, которая воспроизводит аутентичные «доисторические звуки». На учебном видео ребята смогут наблюдать работу с камнем и костью.В Качканаре при школе поселка Валериановск на грант компании был открыт агропарк, приобретен садовый инвентарь и удобрения для растений, установлена 10-метровая теплица. Здесь школьники будут изучать основы ландшафтного дизайна и современные агротехнологии, узнают, как вырастить кедры и цветы для озеленения города.Для любителей спортивных инициатив на территории Дворца единоборств «Атлант» построена площадка для воркаута, где все жители города смогут заняться силовым троеборьем на современных качественных снарядах, которые также были приобретены при содействии ЕВРАЗа. На новом спортивном объекте будут проводить соревнования.«Все проекты разные по темам, но едины в своей цели сделать жизнь городов лучше, ярче, содержательнее. Активный, здоровый образ жизни, новые знания и возможность развития — в объектах и пространствах, созданных при поддержке ЕВРАЗа, каждый человек находит ценность для себя», — отметила Елена Раудштейн.Напомним, что в настоящее время проводится набор заявок на участие в очередном этапе грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Проекты будут приниматься на рассмотрение до 15 ноября 2023 года.Максимальная сумма грантов на реализацию ценных инициатив общественных организаций и жителей города составляет до 700 тыс. руб. в Нижнем Тагиле, до 500 тыс. руб. — в Качканаре.К участию в конкурсе принимаются заявки от некоммерческих общественных организаций и объединений, муниципальных и частных образовательных, медицинских, социальных учреждений, учреждений культуры и спорта, всех неравнодушных групп граждан, а также инициативных жителей города под гарантией юридического лица — некоммерческой или муниципальной организации.Главным критерием отбора послужит желание, подкрепленное твердым намерением, сделать жизнь в родном городе лучше. Идеи могут быть направлены на благоустройство и модернизацию социальной инфраструктуры и развитие ключевых сфер общественной жизни, способствующих вовлечению талантливой молодежи в жизнь города. Итоги конкурса будут подведены в декабре после очной либо онлайн-защиты проектов.Напомним, что в 2022 году на конкурс, учрежденный ЕВРАЗом, было подано более 170 проектов. Победителями в Нижнем Тагиле в прошлом году стали 12 проектов, в Качканаре — шесть.